¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¡¡¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Â¦¤¬À¯¸¢¾¸°®¤òÀë¸À
À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÂâ¤ÎÂâÄ¹¤¬¡¢À¯¸¢¤ò¾¸°®¤·¤¿¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥º¥àÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÂâ¤ÎÂâÄ¹¡¦¥Á¥¢¥Ë¾·³¤¬28Æü¡¢»ÃÄêÉ¾µÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢À¯¸¢¤ò¾¸°®¤·¤¿¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£µì½¡¼ç¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢¿·À¯¸¢¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥º¥àÂçÅýÎÎ¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¤Ç¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç»³¶µ¼ø¤¬NNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸½ÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿Í¤¬Ã¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¤Çº½Çù¤ÎÎÐ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµþÅÔÂç³Ø¡¦Âç»³½¤°ì¶µ¼ø
¡Ö¹ñ¶Éõº¿¤È¡¢¶õ¹Á¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ëË®¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¹ñÌ±¤äºßÎ±Ë®¿Í¤â¡Ë»öÂÖ¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×