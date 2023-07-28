Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍîÆü¡Ù¹õÌÚÆ·¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¤Ï9.10¤Ë·èÄê
¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍî⽇¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤¬9·î10Æü¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹õÌÚÆ·¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊª¸ì¤Î°ìÃ¼¤¬¥Á¥é¥ê¡¡Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍî⽇¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¤¬2019Ç¯¤Ëºî²ÈÀ¸³è10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼⻑ÊÔ¤ò¼Â¼Ì²½¡£WOWOW¤Ç¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÌÀî¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ç⾏Æ°¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦⻑⾕Éô⾹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢⾹¤ÈÆ±¤¸ºûÄÍÄ®½Ð¿È¤ÎµÓËÜ²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç±¿Ì¿¤ÎÎØ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹ÃÈå¿¿¿ÒÌò¤ÇµÈ²¬Î¤ÈÁ¤â½Ð±é¡£ËÌÀî¤ÈµÈ²¬¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¼Äùõ³¨Î¤»Ò¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè44²ó⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£¡£ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤¬ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¸¶ºî¤Î±ÇÁü²½¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡⿊⽊Æ·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿¿Ò¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ëÂçÊªµÓËÜ²È¤ÎÂçÈ«ô¥»Ò¡£¿¿¿Ò¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°ìÊý¡¢¿¿¿Ò¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âêºà¤Î»ö·ï¡ÖºûÄÍÄ®°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Î»ÙÃì¤È¤Ê¤ë¡ÖºûÄÍÄ®°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¡£»³¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤ÊÄ®¤Ë15Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÁö¤Ã¤¿ÀïØË¡Ê¤»¤ó¤ê¤Ä¡Ë¡½¡£
¡¡Ëå¤Îº»ÎÉ¤ò»É»¦¤·¤Æ¼«Âð¤òÊü²Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾¿Æ¤ò¤â»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ»à·º¼ü¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î©ÀÐÎÏµ±ÅÍ¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡°Å¤¤²áµî¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÎÏµ±ÅÍ¤òÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤ë¡£Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤Î»à·º¼üÌò¤ËÄ©¤ó¤ÀÃÝÆâ¤Î²ø±é¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎÏµ±ÅÍ¤ÎËå¡¢º»ÎÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏWOWOW¥É¥é¥Þ½éÅÐ¾ì¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡£¹â¹»À¸¤ÎÎ©ÀÐº»ÎÉ¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ä®Æâ¤Ç¤Ï²Ú¤¬¤¢¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·»Ëå¤ÏÍÄ¤⽇¤ÎËÌÀî±é¤¸¤ë⻑⾕Éô⾹¤È¤¢¤ëÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÛÈ½¡×¤È¡Ö±Ç²è¡×¡£2¿Í¤Î½÷À¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿°ì²È»¦³²»ö·ï¤Î±Ç²è²½¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿⾹¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¿¿¿Ò¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤¹¤ë¡£15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½Å¤¤½½»ú²Í¤òÇØÉé¤¦¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Îº²¤Î¶«¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢⾹¤È¿¿¿Ò¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ØÍî⽇¡Ù¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢⽇¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÍ¼Êë¤ì¤È¶õ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£ËÌÀî±é¤¸¤ë⾹¤ÈµÈ²¬±é¤¸¤ë¿¿¿Ò¤¬ÊÒ¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¿¿¼Â¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à·º¼ü¤ÎÎÏµ±ÅÍ¤ÈÂçÊªµÓËÜ²È¤ÎÑÛ»Ò¡£¤³¤Î2¿Í¤¬Êª¸ì¤Ç¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤ë¡£¾×·â¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ò¡½¡£¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥Ô¡¼¤¬Æ³¤¯Åú¤¨¤È¤Ï¡Ä¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤ÏËÜÊÔ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍî⽇¡Ù¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ9·î10Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¡£
¹õÌÚÆ·¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£⿊⽊Æ·¡ÊÂçÈ«ô¥»Ò Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶
¸¶ºî¤Ï½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿»å¤¬¼¡Âè¤Ë¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¥é¥¹¥È¤Ë¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ç¤³¤³¤í¤¬¤±¤¿¤³¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î°õ¾Ý
µÓËÜ²È¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°á¾Ø¤ä¥Ø¥¢¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤È¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤È¤³¤í¤Î¿¼¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¿åÊ¿Àþ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÛ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÇÄ«¤ÎÍÛ¤È¤·¤Æ¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»íÅª¤ÊºîÉÊ¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç¤¤´Ö¡¢¤º¤Ã¤È½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¡¹¤È¶¦±é½ÐÍè¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷Äº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ÊÎ©ÀÐÎÏµ±ÅÍ Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶
¤Þ¤º¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤¬Áß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÓËÜ¤¬À¨¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë²¿¤«¤ò¤¬¤Ã¤·¤êÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ç¤³¤³¤í¤¬¤±¤¿¤³¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î°õ¾Ý
»à·º¼ü¤ÎÎÏµ±ÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤¬1ÈÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È¸½¾ì¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Ïº£²ó2ÅÙÌÜ¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ©ÀÐÎÏµ±ÅÍ¤ò¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ëºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
À§Èó¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¡ØÍî⽇¡Ù¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤È¤Î·»Ëå¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¯¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£