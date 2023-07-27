【Apple TV+配信予定】8月ラインナップ｜忽那汐里出演の『インベージョン』新シーズンが登場！

Apple TV+（アップルTVプラス）の2023年8月配信ラインナップは、大ヒットコメディ『フィジカル』シーズン3、忽那汐里出演の『インベージョン』シーズン2など注目作の新シーズンが配信スタート！

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『フィジカル』シーズン3

8月2日（水）独占配信（全10話）

『インベージョン』シーズン2

舞台は、1980年代のカリフォルニア・サンディエゴ。主婦のシーラは人知れず様々な問題を抱え苦悩していた。家の中で一人悶々と過ごしていたが、ある日エアロビクスに出合ったことで世界が変わり、成功に向かって輝き始める。シーラ役でローズ・バーン（『プラトニック』）が主演を務める。ほかには、ローリー・スコーヴェル（『バビロン』）、ポール・スパークス（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）、ジェフリー・エアンド（『マダム・セクレタリー』）らが出演する。アニー・ワイズマンがクリエイターとして脚本、製作総指揮を担当。

8月23日（水）独占配信（全10話）



人類の存続を脅かすエイリアンが地球に襲来。一変した世界と混乱に対峙する5人。ニューヨーク、オクラホマ、ロンドン、東京、アフガニスタン。異なる場所で生きる彼らに起こる出来事をリアルタイムで描き出す。

アカデミー賞ノミネートと2度のエミー賞ノミネートを誇るプロデューサー、サイモン・キンバーグ（『X-MEN』シリーズ、『デッドプール』シリーズ、『オデッセイ』）とデヴィッド・ヴェイル（ドラマシリーズ『シタデル』）が制作を手掛ける。忽那汐里が出演。

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『Wanted:カルロス・ゴーンの逃亡』

8月25日（金）独占配信



CEOから逃亡犯になったカルロス・ゴーン。彼の絶対的権力、衝撃的な逮捕、計画的な逃亡劇を描くドキュメンタリー。

（海外ドラマNAVI）