ケヴィン・スペイシーに無罪判決。誕生日に届いた英国裁判所の結果に涙

2度アカデミー賞を受賞したケヴィン・スペイシー(『ユージュアル・サスペクツ』『アメリカン・ビューティー』)は性的暴行容疑をかけられていたが、無罪判決が下った。米Varietyなど複数のメディアが伝えている。

【関連記事】ケヴィン・スペイシーが英国の裁判所に出廷…男性4人に対する性的暴行の容疑

男性4人に性的暴行を加えた容疑で、6月下旬からロンドンの裁判所に出廷していたケヴィン。罪状は当初全部で12件とされていたが、そのうち3件は判事が取り下げたため、残る9件について審議が行われていた。そして現地時間の今月26日、およそ12時間に及ぶ審議の末、陪審員たちは無罪という評決に達した。

偶然にもこの日が64回目の誕生日だったケヴィンは、無罪判決を耳にすると涙をこぼした。その後、裁判中にずっと彼を支え続けたマネージャーのエヴァン・ローウェンスタインと弁護士たちのもとへ向かい、ハグを交わしていた。

最初から無罪を訴えていたケヴィンは判決後、報道陣の前で以下のように述べている。「今日自分の身に起きたことを消化するのがいかに大変かは、みなさんもお分かりいただけると思います。時間をかけてすべての証拠、すべての事実を慎重に見極めた上で評決を下してくださった陪審員のみなさんには本当に感謝しています。今回の結果を謙虚に受け止めています。裁判の間、ずっと対応してくれた法廷のスタッフや警備員、そして弁護士チームのみんな、どうもありがとう」

Kevin Spacey spoke to press after being cleared of all sexual assault charges in the U.K. "I am enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached the decision." https://t.co/zmP0695pDp pic.twitter.com/LBRPvhilFP

- Variety (@Variety) July 26, 2023