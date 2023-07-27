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¢¨1 Van Elswyk ME, Weatherford CA, McNeill SH. A Systematic Review of Renal Health in Healthy Individuals Associated with Protein Intake above the US Recommended Daily Allowance in Randomized Controlled Trials and Observational Studies. - Adv Nutr 2018 ; 9 : 404 - 18.
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