マイケル・ウェザリー、『NCIS』ギブスとトニーの十八番を再現

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で13シーズンにわたってアンソニー・“トニー”・ディノッゾを演じたマイケル・ウェザリーが、同作でおなじみのシーンを再現した。英Digital Spyが伝えている。

『NCIS』の元チームリーダー、リロイ・ジェスロ・ギブスは部下に厳しく、誰かがふざけているとよく後頭部をはたいていたが、その主な相手がお調子者のトニーだった。そんなギブスとトニーのやり取りはファンにとっておなじみの光景だったが、トニー役のマイケルもそれが懐かしかったようだ。

マイケルは先日、自身のSNSで女性に後頭部をはたかれている画像を公開。そこには「ディノッゾとギブスの平手打ちを、友人から受ける」と添えられている。「#lifeguard」のハッシュタグもついていることから、背後にテニスコートも見える場所にあるプールでライフガードを務める友人に彼が頼んで、『NCIS』ファンがよく知るシーンを再現したものと思われる。

Getting the DiNozzo/Gibbs slap from a friend. #lifeguard #ncis pic.twitter.com/ZfdiXGlfcp

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) July 23, 2023