ハリウッドよりも影響は甚大？英国俳優たちがストライキへの支持を表明

アメリカのハリウッドでは全米脚本家組合(WGA)に加えて全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキが行われているが、イギリスでも俳優たちがその流れを支持するために立ち上がり始めているという。米Deadlineが伝えた。

英国俳優労働組合Equityが米国でのストライキへの支持を表明するために主催した集会は、ロンドンの中心地の一つであるレスタースクエアのほか、イギリスの大手テレビ局、BBCとITVのオフィスがあるマンチェスターのメディアシティでも行われており、『キング・オブ・メディア』のブライアン・コックスや『ハリー・ポッター』シリーズのイメルダ・スタウントン、『ミッション:インポッシブル』シリーズのサイモン・ペッグなど英国を代表する俳優たちがSAG-AFTRAに支持を表明するために集った。

今回の抗議に参加したスターには『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』のナオミ・ハリスや『ダウントン・アビー』のジム・カーターとペネロープ・ウィルトンも含まれており、今後ますます増えることが予想される。

"We are not ignoring it. This is a global issue."

Harry Potter star Imelda Staunton tells Deadline the community is behind the SAG-AFTRA #Actorsstrike

Imelda is standing with the likes of Brian Cox, Simon Pegg and Hayley Atwell at today's @EquityUK rally pic.twitter.com/oV7Vp4NcjH

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 21, 2023