³«¤±¤ë¤È¸÷¤ëà¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥È¥¤¥ìá¥µ¥¤¥º¤Ï¼ÂÊª¤Î¡Ö20Ê¬¤Î1¡×¡¡TOTO¡Ö¥È¥¤¥ì¡áÆüËÜ¤Î¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡×
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥È¥¤¥ì¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢LED¥é¥¤¥È¤¬¥Ô¥«¥Ã¤È¸÷¤ë¡£¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¿å²ó¤ê¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼TOTO¤¬ºî¤ë¡¢¡Ö¸÷¤ëÊØ´ï¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÊª¤ÎÌó20Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º¤ÇàÈóÇäÉÊá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÊwithnewsÊÔ½¸Éô¡¦²Ï¸¶²Æµ¨¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤Û¤·¤¤¡Ä¡ª¡Ö¸÷¤ëÊØ´ï¡×¡¡TOTO¤ÎÈóÇäÉÊ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤ä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆTOTO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï2022Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥ÈLS¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÅ¹¤Ê¤É¤ËÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥È¡×¤Ï¡¢TOTO¤¬1993Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ó¥¯¥ì¥¹¥È¥¤¥ì¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£2023Ç¯4·î¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬30Ç¯Â³¤¯¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥ÈLS¡×¤ÎÈÎÇä¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸Þ½½ÍòÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶È³¦¤ÇºÇ¿·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ»½Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤È¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2022Ç¯11·îº¢¤Ë´ë²è¤·¡¢4Ëü¸ÄÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯5·îº¢¤«¤éÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎÓÃé¶½¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¥Í¥ª¥ì¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ªÎé¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎºÆ¸½À¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥ÈLS¡×¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£»È¤¦¤¿¤ÓÊØºÂÎ¢¤ò½ü¶Ý¤¹¤ë¡ÖÊØºÂ¤¤ì¤¤¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÊØ´ï¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ«´ï¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¤«¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÆ¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¼ÂÊª¤òÀ©ºî¹©¾ì¤ËÁ÷¤Ã¤Æ·×5²ó¤Î½Å¤Íºþ¤ê¤Ç¿§¤òºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤ÈLED¥é¥¤¥È¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸÷¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·µ¡Ç½¡ØÊØºÂ¤¤ì¤¤¡Ù¤Ç ÊØºÂÎ¢¤ò½ü¶Ý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥¤¥ì¤ÎÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï°ÊÁ°¤«¤éTOTO¤¬¥È¥¤¥ì¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî ¤Ë¤Ï½éÂå¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥ÈEX¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤¯¤ÈÃæ¤Ë¾®È½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ïº£²ó¤¬Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¿ÍÎà¤¬Íß¤·¤¤¡×¤±¤É¡Ä7·î¾å½Ü¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÁ´¿ÍÎà¤¬Íß¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ï10Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î´á¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿ ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¾¦ÉÊ²½¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤È¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢TOTO¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Í¥ª¥ì¥¹¥È30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥È¥¤¥ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÓ¤µ¤ó¡£
¡Ö TOTO¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½¡¦²÷Å¬À¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ìÊ¸²½¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥È¥¤¥ì¡áÆüËÜ¤Î¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡áTOTO¡Ù¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¶È¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¥Í¥ª¥ì¥¹¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£