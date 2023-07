『ウォーキング・デッド』リック＆ミショーンのスピンオフ名が決定！ティーザー映像も公開

アンドリュー・リンカーン(リック役)とダナイ・グリラ(ミショーン役)を主演に迎えた『ウォーキング・デッド』のスピンオフシリーズのタイトルが決定し、初映像も解禁となった。米TVinsiderが報じた。

スピンオフのタイトルは?

2024年に、米AMCとAMC+にて解禁されるこのスピンオフのタイトルは、『The Walking Dead: The Ones Who Live(原題)』になると、現地時間7月20〜23日に開催されたサンディエゴ・コミコンにて発表された。

番組の公式概要によると、“変わった世界によって変わった2人のキャラクターの壮大なラブストーリー”を描くようだ。

あらすじは以下の通り。

「リックとミショーンは、死者との戦い…そして究極的には生者との戦いの上に築かれた別世界に放り込まれる。これまで知らなかったような場所と状況の中で、2人はお互いを、そして自分たちが何者であったかを見つけることができるのか?彼らは敵なのか?恋人か?犠牲者?被害者?それとも、彼らもまたウォーキング・デッドなのだろうか」

初映像が解禁



最初のティザー映像では、ミショーンのナレーションと、アポカリプスの数年間にわたる彼女とリック両方の簡単なモンタージュがフィーチャーされている。「私は長い間そこにいた。何年も前に誰かを失った。それから状況が変わった。彼が生きていることがわかったの」と彼女はナレーションで言っている。

製作陣

『ウォーキング・デッド』ユニバースのチーフであるスコット・M・ギンプルがショーランナー&製作総指揮を務め、アンドリューとダナイも製作総指揮に名を連ねる。

本シリーズからは別のスピンオフシリーズの製作が同時進行中。最近では、ノーマン・リーダス演じるダリル・ディクソンを主人公にしたスピンオフシリーズ『The Walking Dead: Daryl Dixon(原題)』では、ルーブル美術館などの観光名所が登場することが明らかになった。

『ウォーキング・デッド』シーズン1〜11はDisney+ (ディズニープラス)で配信中。(海外ドラマNAVI)