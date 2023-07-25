£Î£È£ËÂçÁêËÐ¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½êà¸¸¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¤ò¸ø³«
£Î£È£ËÂçÁêËÐ¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ï£²£´Æü¡¢£²£³Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÇÎ®¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¾ì½ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëà¸¸¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤ò¤«¤±¤¿´ØÏÆ¡ª¡¡Á´°÷»°¾Þ¼õ¾Þ¤Î¿·ÆþËë¡ª¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï´ØÏÆË¾ºÎ¶¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÊ¿ËëËÌ¾¡ÉÙ»Î¡Ê£³£±¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÀ©¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¾ì½ê¸å¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£³£³¾ì½ê¤Ç¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ï¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¼ÏÂ£³£³Ç¯°Ê¹ß¤Ç£¹ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¡ÊËë²¼¡¢»°ÃÊÌÜÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏËÜ³ä¤ÇÇìºùË²¡Ê£±£¹¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÂà¤±¤¿¡£ÇìºùË²¤Ï£±£±¾¡£´ÇÔ¤Ç£±£°£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Íè¾ì½ê¤Ï¤«¤ÉÈÖ¤Î¿·Âç´ØÌ¸Åç¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¾®·ë°¤±ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£¶¾¡£·ÇÔ£²µÙ¡£Âç±ÉæÆ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¼ã¸µ½Õ¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£²´ØÏÆ¤Ï¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¡¢£¹¾¡£¶ÇÔ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®·ë¶×¥Î¼ã¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
»°¾Þ¤Ï¼ì·®¾Þ¤ò¶ÓÌÚ¡Ê£³£²¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¡£´ºÆ®¾Þ¤Ï¶×¥Î¼ã¤¬£´ÅÙÌÜ¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢ËÌ¾¡ÉÙ»Î¤ÈÇìºùË²¡¢¹ë¥Î»³¡Ê£²£µ¡Ë¡¢¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¡£ÇìºùË²¤Ïµ»Ç½¾Þ¤È¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£