ドラマ版『エイリアン』追加キャスト4名が決定、タイにてSAG俳優抜きで撮影開始

巨匠リドリー・スコットが1979年に発表したSFホラー映画の金字塔『エイリアン』。その前日譚となる米FX製作のドラマ版に参加する、新キャスト4名が発表された。米Deadlineが報じている。

『レギオン』や『FARGO/ファーゴ』でクリエイターを務めたノア・ホーリーが舵を取るドラマ版は、映画シリーズ『エイリアン』の1作目(2122年設定)よりおよそ70年前の地球が舞台となる。

新キャストとして参加するのは、Netflixの青春ドラマ『このサイテーな世界の終わり』にジェームズ役で主演したほか、『キャシアン・アンドー』や映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』にも登場したアレックス・ロウザー。男性の主人公となる兵士のCJを演じる。そして2人目のキャストとしては、Netflixのファンタジードラマ『サンドマン』や『ウィッチャー 血の起源』『ブラック・ミラー』で知られるサミュエル・ブレンキンが決定しており、CEOのボーイ・カヴァリエ役にキャスティングされている。

'Alien': Alex Lawther & Samuel Blenkin Among Quartet Cast As FX Series Starts Production With No SAG-AFTRA Actors Amid Strike https://t.co/3RgiULIsKJ

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 21, 2023