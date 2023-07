7月21日、アメリカ・カリフォルニア州で開催されたサンディエゴコミコンにて、鳥山明原作アニメ映画『SAND LAND』の世界最速上映を実施。ワールドプレミアのステージにはイベントのスペシャルリポーターを務めた原菜乃華、監督の横嶋俊久、エグゼクティブアドバイザーの伊能昭夫が登壇し、会場を盛り上げた。

【写真】2000人の現地ファン熱狂! 『SAND LAND』ワールドプレミアの様子

サンディエゴコミコンは、1970年からアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで毎年開催されている世界最大級のポップカルチャーの祭典。ハリウッド映画などの大作や人気ドラマの最新情報をお披露目する場となることも多く、2010以降は毎年13万人以上が訪れている。

2000人のファンを熱狂させたプロジェクト映像で幕を開けた本イベント。まず新海誠監督作品『すずめの戸締まり』でヒロイン・すずめの声を演じた原菜乃華が壇上に登場。「I love anime! So,I really understand how excited you all are!(私もアニメが大好きなのでみなさんの興奮がとてもよくわかります)」と英語であいさつ。

続けて、横嶋監督と伊能エグゼクティブアドバイザーが登壇。ゲームやホビーなどSAND LANDプロジェクトの全体像が明かされた後に、原作者・鳥山からサプライズの手紙(内容は後述)を代読し、会場に集まった2000人の観客との記念写真でステージは終了した。

その後スタートした上映で、現地のファンと共に初めて本編を観た原は「観終わった後の爽快感がすごくて、あたたかい気持ちにもなりましたし、1人1人出てくるキャラクターが全員魅力的で、たくさん笑えるところもあって、もうめちゃくちゃ面白かったです! 日本の皆さんもハマること間違いないと思います!」と、日本の上映を待つファンに向けてコメントしている。

好きなキャラクターについては、「やっぱりベルゼブブが可愛いところもありつつ、やるときはしっかりやるカッコよさみたいなものがあって、ベルゼブブ推しになっちゃいました!」と明かした。

なお、ワールドプレミアの前日に現地入りした原が、サンディエゴのさまざまな名所を満喫する写真も到着。コミコンブースをはじめ、繁華街[フィフス・アベニュー]、イタリアのグルメや工芸品が集まる[リトル・イタリー]など各地で主人公ベルゼブブとのキュートな2ショットを披露している。

■『SAND LAND』原作者・鳥山明の手紙

サンディエゴコミコンの『SAND LAND』パネルにお集まりの皆さん、こんばんは、作者の鳥山明です。

『SAND LAND』という漫画は、砂漠を舞台に魔物と老人とミリタリーなど僕の好みのネタを詰め込んだ趣味性の強い最も好きな漫画作品です。

この20年以上前の作品が映像化されると聞いて「僕はとてもうれしいけど、なぜ今この地味な作品を…」とは思いましたが(笑)元々、コミックス1冊分という短編を、優秀な製作陣のアイデアと技術によって、クオリティの高い1本のアニメ映画として完成したのです。

皆さんはなんと世界最速! でご覧になれるとのこと。ドラゴンボールとは異なる世界観を楽しんでいただければ最高です! そしてこの僕の大好きな作品をドンドン広めてくださいね!