たび重なる仕様変更や最高経営責任者(CEO)の交代など、話題の絶えないTwitterですが、イーロン・マスク氏がTwitterブランドを消滅させて、今後は「X」ブランドで運営していくことを発表しました。



■3行で分かる、この記事のポイント

1. イーロン・マスク氏がTwitterブランドを消滅させ、「X」ブランドで運営していくことを発表

2. すでに「X.com」が「Twitter.com」へリダイレクトされるようになっている

3. 今後、Twitterは「X.com」で運営され、「X」の暫定ロゴは本日中に発表される

イーロン・マスク氏は現地時間の7月23日、突然「Twitterブランドに別れを告げ、鳥のアイコンとも徐々に別れを告げることになるでしょう」とTwitterで発表しました。



And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

