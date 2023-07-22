¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ºÌÀ¡×´í¸±ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡ÄÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡ÖµÞÀ¥¹¥Þ¥ÛÆâ¼Ð»ë¡×¤È¤Ï¡Ú¼ê½Ñ¤·¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Û
½ë¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Îºòº£¡¢°ìÆüÃæ¥¯¡¼¥é¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë·è¿´¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÌå¡¹¤È¤¹¤ëµ¨Àá¡¢¤Ä¤¤ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¿¼Ìë¤Þ¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤³¤ì£±¤Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊØÍø¤¹¤®¤ë¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÎÏ¤ò±Ê±ó¤ËÃ¥¤¦¶§´ï¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£2023Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥Èµ»ö¤Î£±¤Ä¤ò¡¢º£°ìÅÙ¤½¤Î´í¤¦¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹µ¡²ñ¤È¤¹¤Ù¤¯ºÆ·Ç¤¹¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬¤Î´í¸±ÅÙ¤ò3¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
»ëÎÏÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼ºÌÀ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä
¡ÖºÇ¶á¡¢´ãÀºÈèÏ«¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ëÇ¯ÇÛ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤¹Êý¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Þ¥ÛÉáµÚÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤¤¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥¤¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¹Ó°æ¹¨¹¬»á¤À¡£¹Ó°æ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼ã¼Ô¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤¬'22Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢60ºÐÂå¤Î91¡ó¡¢70ºÐÂå¤Î70¡ó¤¬¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¡¢³°¿©¤¹¤ëºÝ¤ÎÅ¹¤äÎ¹¹ÔÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
Photo by gettyimages
¤·¤«¤·¡¢ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÆüÃæ¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÎÏ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÁã¤´¤â¤êÀ¸³è¤ä¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³°½Ð¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¸¤Ã¤È¸«Â³¤±¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Û¤É»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¼ºÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ø¥¹¥Þ¥Û¼ºÌÀ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤«¤ï¤â¤È´ã²Ê±¡Ä¹¤ÎÀîËÜ¹¸»Ê»á¡Ë
µÞÀ¥¹¥Þ¥ÛÆâ¼Ð»ë¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ë»ëÎÏÄã²¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀîËÜ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¾É¾õ¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡ØµÞÀ¥¹¥Þ¥ÛÆâ¼Ð»ë¡Ù¤Ç¤¹¡£Æâ¼Ð»ë¤È¤Ï¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤Î´ãµå¤¬ÆâÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò°ìÆüÃæ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ãµå¤¬ÆâÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤¿¡Ø´ó¤êÌÜ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î¾ÌÜ¤Ç¤â¤Î¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¡ØµÞÀ¡Ù¤ÈÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð²óÉü¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤òÍ×¤¹¤ë½ÅÅÙ¤ÎÆâ¼Ð»ë¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GettyImages
»ä¤¬¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤ËË¬¤ì¤¿¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ä¤á¤Æ¤â°ì¸þ¤Ë¾É¾õ¤¬²þÁ±¤»¤º¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¸µ¤Î¸«¤¨¤«¤¿¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¡¢ÀîËÜ»á¤Î°å±¡¤Ë¤ÏÆâ¼Ð»ë¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÊ£»ë¡Ê¤â¤Î¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢¡Ø¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ºÌÀ¡×´í¸±ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¡×¤È¡Öº£½Ð¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÅÀ¸¡¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢º£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÜ¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ºÌÀ¡×´í¸±ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
º£¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤É¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜ»ï¤è¤ê
£²¤Ä¤á¤Îµ»ö¡Ø¡Ö¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼ºÌÀ¤¹¤ë¡×¡Ú´ãµåÊÑ·Á¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¡¢ÎÐÆâ¾ã¡Û»×¤ï¤Ì½ÅÂç¥ê¥¹¥¯¤¬¼¡¡¹¤È¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2023Ç¯2·î4Æü¹æ¤è¤ê