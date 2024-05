ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、左右で異なるストーリー性のあるアートがあしらわれた、ディズニーデザイン「中敷きのアートが可愛い! ヒールサンダル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「中敷きのアートが可愛い! ヒールサンダル」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:6,990円(税込)

サイズ:S(22.5cm)、M(23cm)、L(23.5cm)、LL(24〜24.5cm)

ワイズ:2E

かかと高さ:約6cm、片足の重さ:約260g(Mの場合)

素材:合成皮革、合成底

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

脱いでもキャラクターのアートがインパクトたっぷりのベルトサンダル。

中敷きには、左右で異なるストーリー性のあるアートがデザインされています!

そして、安定感のある6cmのウェッジヒールで歩きやすく、脚長効果も◎

全部で4種類のデザインがラインナップします。

ミッキー&ミニー(トロピカル)

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのサンダル。

白いベルトが涼しげな雰囲気☆

© Disney

中敷きには、サングラス姿の「ミッキー」に、ドリンクを飲んでいる「ミニー」の姿がプリントされています。

カラフルな葉っぱなどもあしらわれ南国ムードたっぷり!

くまのプーさん&ティガー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」と「ティガー」デザインのサンダル。

濃いブラウンのベルトなので、どのようなコーディネートにも合わせやすそう◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

左右それぞれの中敷きには、「くまのプーさん」と「ティガー」の姿が☆

「くまのプーさん」と「ティガー」は、手にたくさんのお花を抱えた愛らしい姿で、ふんわりと優しい手書き風タッチで描かれています。

チップ&デール(スイカ)

© Disney

「チップ&デール」デザインのサンダル。

ベージュのベルトがシンプルでかわいい!

© Disney

中敷きは白と水色のボーダー柄で、スイカから身を乗り出している「チップ」に、スイカの種を飛ばしている「デール」のユニークなアートが施されています。

さらに、ボーダー柄の上にはスイカもいっぱい☆

アリエル(シルエット)

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのサンダル。

白いベルトの間からのぞく、パステルカラーのアートが目をひきます。

© Disney

中敷きには、シルエットで表現された「アリエル」や、お友達の「フランダー」とお目付役「セバスチャン」の姿も!

海の中をイメージしたデザインの中敷きで、見ているだけで涼しげです。

© Disney

それぞれヒールは安定感のある6cmのウェッジヒールになっています。

パンツスタイルとも、スカートスタイルとも相性が抜群!

それから、ベルト内側には肌当たりやさしい微起毛素材が使われています。

デザインはもちろん、歩きやすさも兼ね備えた女性らしいサンダル。

左右で異なるストーリー性のあるアートがあしらわれた、ディズニーデザイン「中敷きのアートが可愛い! ヒールサンダル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

