バンダイナムコフィルムワークスは7月21日(金)、「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」を12月9日(土)、10日(日)に東京ドームで開催することを発表した。

『アイドルマスター』は、プロデューサーとしてアイドルをプロデュースする「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツ。2005年7月にアーケードにて稼働を開始し、『アイドルマスター』、『アイドルマスター シンデレラガールズ』、『アイドルマスター ミリオンライブ!』、『アイドルマスター SideM』、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の5ブランドが展開されている。

『ラブライブ!』は、高校生たちが学校を中心に活動する「スクールアイドル」を描くメディアミックスプロジェクト。音ノ木坂学院にて結成された「μ’s」をはじめとし、『ラブライブ!サンシャイン!!』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ!スーパースター!!』といった作品が展開されている。

今回のコラボは、バンダイナムコグループによるコンテンツの垣根を超えたコラボを実現する新たな企画「異次元フェス」の第1弾となるもの。出演者一覧などをふくむ公演概要は以下のとおり。

■開催概要 【公演名】

異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦 【日程】

Day.1 2023年12月9日(土) 開場15:00/開演17:00 (予定)

Day.2 2023年12月10日(日) 開場15:00/開演17:00 (予定) 【会場】

東京ドーム 【出演者】

■Day.1 2023年12月9日(土)

<『アイドルマスター』シリーズ>

・アイドルマスター シンデレラガールズ

藍原ことみ(一ノ瀬志希役)、五十嵐裕美(双葉 杏役)、郄野麻美(宮本フレデリカ役)、飯田友子(速水 奏役)、上坂すみれ(アナスタシア役)、富田美憂(砂塚あきら役)、ルゥティン(塩見周子役)、生田 輝(ナターリア役)、立花日菜(久川 凪役)、山下七海(大槻 唯役) ・アイドルマスター ミリオンライブ!

山崎はるか(春日未来役)、田所あずさ(最上静香役)、Machico(伊吹 翼役)、麻倉もも(箱崎星梨花役)、 小岩井ことり(天空橋朋花役)、中村温姫(ロコ役)、平山笑美(北上麗花役)、渡部優衣(横山奈緒役) ・アイドルマスター シャイニーカラーズ

礒部花凜(月岡恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、希水しお(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)、黒木ほの香(大崎甘奈役)、前川涼子(大崎甜花役)、芝崎典子(桑山千雪役)、和久井 優(浅倉 透役)、土屋李央(樋口円香役)、田嶌紗蘭(福丸小糸役)、岡咲美保(市川雛菜役)、紫月杏朱彩(七草にちか役)、山根 綺(緋田美琴役) <『ラブライブ!』シリーズ>

・Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)

伊波杏樹(高海千歌役)、逢田梨香子(桜内梨子役)、諏訪ななか(松浦果南役)、小宮有紗(黒澤ダイヤ役)、斉藤朱夏(渡辺 曜役)、小林愛香(津島善子役)、高槻かなこ(国木田花丸役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)、降幡 愛(黒澤ルビィ役) ・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下 愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、林 鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘 嵐珠役) ・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩(鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役) ・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役) ■Day.2 2023年12月10日(日)

<『アイドルマスター』シリーズ>

・アイドルマスター シンデレラガールズ

大橋彩香(島村卯月役)、福原綾香(渋谷 凛役)、原 紗友里(本田未央役)、佐藤亜美菜(橘 ありす役)、黒沢ともよ(赤城みりあ役)、集貝はな(的場梨沙役)、小市眞琴(結城 晴役)、今井麻夏(佐々木千枝役)、春瀬なつみ(龍崎 薫役)、小森結梨(古賀小春役)、中澤ミナ(佐城雪美役)、花谷麻妃(遊佐こずえ役) ・アイドルマスター ミリオンライブ!

愛美(ジュリア役)、伊藤美来(七尾百合子役)、木戸衣吹(矢吹可奈役)、香里有佐(桜守歌織役)、駒形友梨(高山紗代子役)、末柄里恵(豊川風花役)、南 早紀(白石 紬役)、山口立花子(百瀬莉緒役) ・アイドルマスター シャイニーカラーズ

関根 瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる役)、河野ひより(小宮果穂役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)、田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛 冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)、川口莉奈(斑鳩ルカ役) <『ラブライブ!』シリーズ>

・Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)

伊波杏樹(高海千歌役)、逢田梨香子(桜内梨子役)、諏訪ななか(松浦果南役)、小宮有紗(黒澤ダイヤ役)、斉藤朱夏(渡辺 曜役)、小林愛香(津島善子役)、高槻かなこ(国木田花丸役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)、降幡 愛(黒澤ルビィ役) ・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下 愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、林 鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘 嵐珠役) ・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩(鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役) ・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役) 【チケット料金】

・2日間通し券 26,000円(税込)

・全席指定 13,000円(税込)

・着席指定 13,000円(税込)

※2日間通し券は、最速先行(抽選)のみの販売となります。

※着席指定席とは・・・公演中、必ず着席してご覧いただくお席になります。(立見鑑賞不可)

※<有料生配信>の同時実施を予定しております。詳細は後日ご案内いたします。

チケットは2日間通し券のほか、単日でも販売。7月22日(土)より最速先行抽選の受付をイープラスにて開始する。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」チケット受付はこちら

リリース全文は以下のとおり。

夢のコラボライブイベント「異次元フェス」始動!第1弾 『アイドルマスター』×『ラブライブ!』東京ドームで2023年12月9日(土)・10日(日)に前代未聞の歌合戦開催決定!

この度、単独で東京ドームライブを実現し、18周年を迎える『アイドルマスター』シリーズと、13周年を迎えた『ラブライブ!』シリーズが共演する夢のコラボライブイベント「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」の開催が決定しました。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」2023年12月9日(土)、10日(日)に東京ドームで開催決定!

バンダイナムコグループは、「Fun for All into the Future」というパーパスを掲げ、世界中のファンとつながることを目指しています。今回始動する「異次元フェス」は、「アニソン」の枠を超えて広がり続ける2次元×音楽の世界で、あらゆるコンテンツの垣根を超えて異次元のコラボレーションを実現し、ファンとより広くつながるために生まれた新しい音楽イベントシリーズです。

第1弾となる今回は、いずれも単独で東京ドームライブを実現し、18周年を迎える『アイドルマスター』シリーズと、13周年を迎えた『ラブライブ!』シリーズが共演し、作品を越えたコラボでしかできない、本イベントならではの多彩なオリジナル企画を実施予定です。詳細は、決まり次第順次発表いたします。

バンダイナムコグループは今後も、さまざまな異次元のコラボレーションを実現する音楽イベントを展開していく予定です。ご期待ください。

■開催概要

【公演名】

異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦

【日程】

Day.1 2023年12月9日(土) 開場15:00/開演17:00 (予定)

Day.2 2023年12月10日(日) 開場15:00/開演17:00 (予定)

【会場】

東京ドーム

【出演者】

■Day.1 2023年12月9日(土)

<『アイドルマスター』シリーズ>

・アイドルマスター シンデレラガールズ

藍原ことみ(一ノ瀬志希役)、五十嵐裕美(双葉 杏役)、郄野麻美(宮本フレデリカ役)、飯田友子(速水 奏役)、上坂すみれ(アナスタシア役)、富田美憂(砂塚あきら役)、ルゥティン(塩見周子役)、生田 輝(ナターリア役)、立花日菜(久川 凪役)、山下七海(大槻 唯役)

・アイドルマスター ミリオンライブ!

山崎はるか(春日未来役)、田所あずさ(最上静香役)、Machico(伊吹 翼役)、麻倉もも(箱崎星梨花役)、 小岩井ことり(天空橋朋花役)、中村温姫(ロコ役)、平山笑美(北上麗花役)、渡部優衣(横山奈緒役)

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

礒部花凜(月岡恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、希水しお(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)、黒木ほの香(大崎甘奈役)、前川涼子(大崎甜花役)、芝崎典子(桑山千雪役)、和久井 優(浅倉 透役)、土屋李央(樋口円香役)、田嶌紗蘭(福丸小糸役)、岡咲美保(市川雛菜役)、紫月杏朱彩(七草にちか役)、山根 綺(緋田美琴役)

<『ラブライブ!』シリーズ>

・Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)

伊波杏樹(高海千歌役)、逢田梨香子(桜内梨子役)、諏訪ななか(松浦果南役)、小宮有紗(黒澤ダイヤ役)、斉藤朱夏(渡辺 曜役)、小林愛香(津島善子役)、高槻かなこ(国木田花丸役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)、降幡 愛(黒澤ルビィ役)

・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下 愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、林 鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘 嵐珠役)

・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩(鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役)

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役)

■Day.2 2023年12月10日(日)

<『アイドルマスター』シリーズ>

・アイドルマスター シンデレラガールズ

大橋彩香(島村卯月役)、福原綾香(渋谷 凛役)、原 紗友里(本田未央役)、佐藤亜美菜(橘 ありす役)、黒沢ともよ(赤城みりあ役)、集貝はな(的場梨沙役)、小市眞琴(結城 晴役)、今井麻夏(佐々木千枝役)、春瀬なつみ(龍崎 薫役)、小森結梨(古賀小春役)、中澤ミナ(佐城雪美役)、花谷麻妃(遊佐こずえ役)

・アイドルマスター ミリオンライブ!

愛美(ジュリア役)、伊藤美来(七尾百合子役)、木戸衣吹(矢吹可奈役)、香里有佐(桜守歌織役)、駒形友梨(高山紗代子役)、末柄里恵(豊川風花役)、南 早紀(白石 紬役)、山口立花子(百瀬莉緒役)

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

関根 瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる役)、河野ひより(小宮果穂役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)、田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛 冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)、川口莉奈(斑鳩ルカ役)

<『ラブライブ!』シリーズ>

・Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)

伊波杏樹(高海千歌役)、逢田梨香子(桜内梨子役)、諏訪ななか(松浦果南役)、小宮有紗(黒澤ダイヤ役)、斉藤朱夏(渡辺 曜役)、小林愛香(津島善子役)、高槻かなこ(国木田花丸役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)、降幡 愛(黒澤ルビィ役)

・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下 愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、林 鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘 嵐珠役)

・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩(鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役)

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役)

【チケット料金】

・2日間通し券 26,000円(税込)

・全席指定 13,000円(税込)

・着席指定 13,000円(税込)

※2日間通し券は、最速先行(抽選)のみの販売となります。

※着席指定席とは・・・公演中、必ず着席してご覧いただくお席になります。(立見鑑賞不可)

※<有料生配信>の同時実施を予定しております。詳細は後日ご案内いたします。

【チケット販売情報】

明日7月22日(土)12:00より、最速先行(抽選)の申込受付を開始いたします。

<最速先行(抽選)>

■受付URL:https://eplus.jp/idolmaster-lovelive/

■受付期間:2023年7月22日(土)12:00〜8月14日(月)23:59

■当落発表:2023年8月19日(土)13:00〜

■入金期間:2023年8月19日(土)13:00〜8月23日(水)21:00

【主催・企画】

異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦製作委員会

【お問合せ先】

■電子チケット申込方法・受取方法に関するお問合せ:イープラス

■公演に関するお問合せ:インフォメーションデスク

そのほか公演に関する詳細情報は、下記の公式サイトよりご確認ください。

<公式サイト>

https://ijigen-fes.jp/utagassen/

<公式Twitterアカウント>

https://twitter.com/ijigenfes

<『アイドルマスター』シリーズとは>

プレイヤーが芸能プロダクションの“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツです。個性豊かなアイドル、多彩な楽曲など、多くのお客さまからご支持をいただいております。

2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。

2023年7月26日に18周年を迎えます。

現在は下記の5ブランドを展開中です。

『アイドルマスター』

『アイドルマスター シンデレラガールズ』

『アイドルマスター ミリオンライブ!』

『アイドルマスター SideM』(サイドエム)

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』

■『アイドルマスター』シリーズ公式サイト

https://idolmaster-official.jp/

<『ラブライブ!』シリーズとは>

女子高校生が学校で活動するアイドル・“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

2010年より、最初のシリーズとなる『ラブライブ!』を皮切りに、『ラブライブ!サンシャイン!!』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ!スーパースター!!』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いたテレビアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、多岐にわたる活動を行っています。

2023年は最新作『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』がスタートしたほか、1月に『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ「にじよん あにめーしょん」を放送。6月には新作OVA『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』を上映しました。さらに『ラブライブ!サンシャイン!!』のスピンオフプロジェクト「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のテレビアニメが7月より放送中。加えて『ラブライブ!スーパースター!!』はテレビアニメ3期の制作を発表しています。アニメの他にも完全新作のオリジナル舞台『スクールアイドルミュージカル』が初演の好評を受け、2023年8月に追加公演を決定しています。

■『ラブライブ!』シリーズ公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/