バンダイナムコフィルムワークスは7月21日（金）、「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ！歌合戦」を12月9日（土）、10日（日）に東京ドームで開催することを発表した。

『アイドルマスター』は、プロデューサーとしてアイドルをプロデュースする「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツ。2005年7月にアーケードにて稼働を開始し、『アイドルマスター』、『アイドルマスター シンデレラガールズ』、『アイドルマスター ミリオンライブ！』、『アイドルマスター SideM』、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の5ブランドが展開されている。

『ラブライブ！』は、高校生たちが学校を中心に活動する「スクールアイドル」を描くメディアミックスプロジェクト。音ノ木坂学院にて結成された「μ’s」をはじめとし、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』といった作品が展開されている。

今回のコラボは、バンダイナムコグループによるコンテンツの垣根を超えたコラボを実現する新たな企画「異次元フェス」の第1弾となるもの。出演者一覧などをふくむ公演概要は以下のとおり。

■開催概要

【公演名】

異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ！歌合戦

【日程】

Day.1 2023年12月9日(土) 開場15:00／開演17:00 （予定）

Day.2 2023年12月10日(日) 開場15:00／開演17:00 （予定）

【会場】

東京ドーム

【出演者】

■Day.1 2023年12月9日(土)

＜『アイドルマスター』シリーズ＞

・アイドルマスター シンデレラガールズ

藍原ことみ（一ノ瀬志希役）、五十嵐裕美（双葉 杏役）、郄野麻美（宮本フレデリカ役）、飯田友子（速水 奏役）、上坂すみれ（アナスタシア役）、富田美憂（砂塚あきら役）、ルゥティン（塩見周子役）、生田 輝（ナターリア役）、立花日菜（久川 凪役）、山下七海（大槻 唯役）

・アイドルマスター ミリオンライブ！

山崎はるか（春日未来役）、田所あずさ（最上静香役）、Machico（伊吹 翼役）、麻倉もも（箱崎星梨花役）、 小岩井ことり（天空橋朋花役）、中村温姫（ロコ役）、平山笑美（北上麗花役）、渡部優衣（横山奈緒役）

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

礒部花凜（月岡恋鐘役）、菅沼千紗（田中摩美々役）、八巻アンナ（白瀬咲耶役）、希水しお（三峰結華役）、結名美月（幽谷霧子役）、黒木ほの香（大崎甘奈役）、前川涼子（大崎甜花役）、芝崎典子（桑山千雪役）、和久井 優（浅倉 透役）、土屋李央（樋口円香役）、田嶌紗蘭（福丸小糸役）、岡咲美保（市川雛菜役）、紫月杏朱彩（七草にちか役）、山根 綺（緋田美琴役）

＜『ラブライブ！』シリーズ＞

・Aqours（ラブライブ！サンシャイン!!）

伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、諏訪ななか（松浦果南役）、小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、高槻かなこ（国木田花丸役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）

・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、鬼頭明里（近江彼方役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）、小泉萌香（三船栞子役）、内田 秀（ミア・テイラー役）、法元明菜（鐘 嵐珠役）

・Liella!（ラブライブ！スーパースター!!）

伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、花宮初奈（乙宗 梢役）、佐々木琴子（夕霧綴理役）、菅 叶和（大沢瑠璃乃役）、月音こな（藤島 慈役）

■Day.2 2023年12月10日(日)

＜『アイドルマスター』シリーズ＞

・アイドルマスター シンデレラガールズ

大橋彩香（島村卯月役）、福原綾香（渋谷 凛役）、原 紗友里（本田未央役）、佐藤亜美菜（橘 ありす役）、黒沢ともよ（赤城みりあ役）、集貝はな（的場梨沙役）、小市眞琴（結城 晴役）、今井麻夏（佐々木千枝役）、春瀬なつみ（龍崎 薫役）、小森結梨（古賀小春役）、中澤ミナ（佐城雪美役）、花谷麻妃（遊佐こずえ役）

・アイドルマスター ミリオンライブ！

愛美（ジュリア役）、伊藤美来（七尾百合子役）、木戸衣吹（矢吹可奈役）、香里有佐（桜守歌織役）、駒形友梨（高山紗代子役）、末柄里恵（豊川風花役）、南 早紀（白石 紬役）、山口立花子（百瀬莉緒役）

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

関根 瞳（櫻木真乃役）、近藤玲奈（風野灯織役）、峯田茉優（八宮めぐる役）、河野ひより（小宮果穂役）、白石晴香（園田智代子役）、永井真里子（西城樹里役）、丸岡和佳奈（杜野凛世役）、涼本あきほ（有栖川夏葉役）、田中有紀（芹沢あさひ役）、幸村恵理（黛 冬優子役）、北原沙弥香（和泉愛依役）、川口莉奈（斑鳩ルカ役）

＜『ラブライブ！』シリーズ＞

・Aqours（ラブライブ！サンシャイン!!）

伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、諏訪ななか（松浦果南役）、小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、高槻かなこ（国木田花丸役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）

・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、鬼頭明里（近江彼方役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）、小泉萌香（三船栞子役）、内田 秀（ミア・テイラー役）、法元明菜（鐘 嵐珠役）

・Liella!（ラブライブ！スーパースター!!）

伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、花宮初奈（乙宗 梢役）、佐々木琴子（夕霧綴理役）、菅 叶和（大沢瑠璃乃役）、月音こな（藤島 慈役）

【チケット料金】

・2日間通し券 26,000円（税込）

・全席指定 13,000円（税込）

・着席指定 13,000円（税込）

※2日間通し券は、最速先行（抽選）のみの販売となります。

※着席指定席とは・・・公演中、必ず着席してご覧いただくお席になります。（立見鑑賞不可）

※＜有料生配信＞の同時実施を予定しております。詳細は後日ご案内いたします。