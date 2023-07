『ドクター・フー』復帰するデヴィッド・テナントの画像が公開！

英BBCで2024年に放送予定の『ドクター・フー』シーズン14。本作の新ドクターとして復帰するデヴィッド・テナントの画像が公開された。米Colliderが報じている。



今回デヴィッドが“ターディス”に戻ってくるが、10年以上番組から遠ざかっていたキャサリン・テイトも本作に復帰する。キャサリンの演じたドナ・ノーブルは10代目ドクターとともに旅をしたコンパニオンの一人で、銀河系の多様な惑星を知り、多くの歴史上の人物と交流した。

The Fourteenth Doctor. Why did this face come back? To say goodbye? #DoctorWho pic.twitter.com/8wszzQsDfn

