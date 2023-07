2016年に渡米したお笑いコンビ・ピースの綾部祐二が、6年ぶりに帰国することが分かった。

綾部と又吉直樹からなるコンビ・ピースが、6年ぶりのトークライブを開催することが決定。2016年にアメリカへの挑戦を決め、この度渡米後初の帰国となる綾部と、芥川賞受賞作『火花』から今春発売『月と散文』まで、お笑い芸人・作家として多方面で活躍を見せる又吉。6年ぶりにピースがメディアの前に登場し、渡米前からトークライブを開催していたラフォーレ原宿に凱旋となる。

【綾部祐二コメント】

渡米して以来6年ぶりに初めて日本に帰ります!

そして又吉先生とライブやります。

日本と先生、色々と変わったのかなぁ?

今から楽しみです。

See you soon!

【又吉直樹コメント】

一張羅を身にまとい、自信に満ちた誇らしげな表情で舞台の袖から登場するYUJI AYABEの姿が目に浮かびます。楽しみです!