『ウィッチャー』ヘンリー・カヴィル、過酷なアクションシーンの舞台裏動画が公開！

ヘンリー・カヴィルにとって最終シーズンとなる『ウィッチャー』シーズン3は、第5話までNetflixにて配信中。本作のダイナミックな戦闘シーンに備えるヘンリー・カヴィルのトレーニング中の舞台裏動画が公開された。

【関連記事】『ウィッチャー』あの人、主演交代について語る「何事にも終わりがある」

本作でスタントコーディネーター兼2ndユニット監督を務める、ヴォルフガング・シュテーゲマンがダイナミックな戦闘シークエンスを米EWに解説。

シュテーゲマンは、シーズン3でゲラルトとイェネファーがシリを囮にして追っ手をおびき出す、“シーラウェッド”での場面のアクションを説明した。

A tank-topped Henry Cavill sweats it out in EW's exclusive behind-the-scenes training video for 'The Witcher' Shaerrawedd one-shot. https://t.co/gUHfcFIAKB

- Entertainment Weekly (@EW) July 18, 2023