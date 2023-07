マクドナルドにて、夏を盛り上げる毎年恒例のハワイキャンペーンを開催!

夏だけの定番バーガー「チーズロコモコ」や大人気の「ガーリックシュリンプ」に加え、新商品「ザク切りポテト&ビーフ クリーミーハラペーニョ」が登場。

さらに朝限定の「チーズロコモコマフィン」、「シャカシャカポテトサワークリームオニオン味」や「マックフィズ/マックフロート トロピカルブルーハワイ」と、思わず「ハワイやん」と感じられる全7品が、2023年7月26日(水)より期間限定で販売されます☆

マクドナルド「ハワイやんバーガーズ」

販売期間:2023年7月26日(水)〜9月上旬予定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドにて、夏を盛り上げる毎年恒例のハワイキャンペーンを開催。

2023年は「ハワイやん」をキーワードに、ハワイをイメージしたメニューを全7品ラインナップ。

夏だけの定番バーガー「チーズロコモコ」や大人気の「ガーリックシュリンプ」に加え、新商品「ザク切りポテト&ビーフ クリーミーハラペーニョ」が登場します。

さらに朝マック限定の「チーズロコモコマフィン」のほか、「シャカシャカポテト サワークリームオニオン味」や「マックフィズ/マックフロート トロピカルブルーハワイ」なども展開。

思わず「ハワイやん」と感じられる、夏にぴったりな味わいのメニューが揃っています☆

チーズロコモコ

価格:単品 530円(税込)〜、バリューセット 830円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

ジューシーで厚みのある100%ビーフパティに、クリーミーでコクのあるチェダーチーズとたまごを重ね、粉チーズをトッピングした香ばしいバンズでサンドした、夏の定番「チーズロコモコ」

ハワイの名物料理「ロコモコ」をイメージしたハンバーガーです。

ビーフやチキンの旨みと10種類以上のスパイスをきかせ、フルーティーに仕上げた特製ハワイアンバーベキューソースを合わせています、

ジューシーな肉厚ビーフとたまごに、コクのあるチェダーチーズが絡む相性抜群のおいしさを楽しめる一品です☆

ガーリックシュリンプ

価格:単品 470円(税込)〜、バリューセット 770円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、サクサクとしたフライドガーリックの食感が楽しいピリ辛の特製ソースを合わせた「ガーリックシュリンプ」

ロースト感のあるえびの旨みとガーリック風味の食感がきいたスパイシーなソースが、ハワイの名物料理「ガーリックシュリンプ」を思わせます。

夏にぴったりのおいしさを楽しめる、えび好きにはたまらないバーガーです。

※辛味が苦手な方は注意ください

ザク切りポテト&ビーフ クリーミーハラペーニョ

価格:単品 530円(税込)〜、バリューセット 830円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

100%ビーフパティに、外はカリっと中はホクホクのざく切りポテトパティを重ねた一品。

粉チーズをトッピングした香ばしいバンズでサンドしています。

10種類以上のスパイスをきかせ、フルーティーに仕上げた特製ハワイアンバーベキューソースと、夏らしい爽快感のある辛さと隠し味のアボカドが特長のハラペーニョマヨソースがクセになる、食べ応え抜群の一品です。

※辛味が苦手な方は注意ください

【朝マック】チーズロコモコマフィン

価格:単品 420円(税込)〜、バリューセット 620円(税込)〜、コンビ 480円(税込)〜

販売時間:開店〜10:30まで(24時間営業店舗では午前5時00分から)

4年ぶりにチーズロコモコマフィンが復活登場!

ハワイの名物料理「ロコモコ」をイメージした朝マック限定メニューです。

定番のたまごとソーセージパティの組み合わせに、フルーティーな特製ハワイアンバーベキューソースとコクのあるチェダーチーズをあわせて、イングリッシュマフィンでサンドしています。

朝からハワイ気分を味わえる一品です。

シャカシャカポテト サワークリームオニオン味

価格:ポテト単品、バリューセットに+40円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

まろやかでクリーミーな味わいとオニオンの旨みやパセリ・香辛料などが特徴の一品です。

サワークリームオニオンらしいコクのある味わいの中にも爽やかな酸味が夏らしくやみつきになります☆

マックフィズ トロピカルブルーハワイ

価格:単品 270円(税込)〜、バリューセット+30円(税込)

販売時間:全時間帯

パイナップルとパッションフルーツの果汁を使用したトロピカルな味わいが特徴のブルーハワイ。

美しいハワイの海のグラデーションをイメージした鮮やかな色合いで、見た目にも夏にぴったりな炭酸ドリンクです。

※パイナップル果汁とパッションフルーツ果汁あわせて1%使用

マックフロート トロピカルブルーハワイ

価格:単品 340円(税込)〜、バリューセット+90円(税込)

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

「マックフィズ トロピカルブルーハワイ」になめらかでコクのあるソフトクリームをトッピング。

鮮やかなハワイの海と青空に浮かぶ雲のような夏らしい見た目を楽しめるデザートドリンクです。

※パイナップル果汁とパッションフルーツ果汁あわせて1%使用

人気定番「チーズロコモコ」や「ガーリックシュリンプ」に加え、「ザク切りポテト&ビーフ クリーミーハラペーニョ」など全7品が登場。

マクドナルドの「ハワイやんバーガーズ」は、2023年7月26日(水)より期間限定で発売です☆

※店頭価格は一部の店舗およびデリバリーでは異なります

※バリューセットは、サイドメニュー(マックフライポテトMサイズ、チキンマックナゲット5ピース、サイドサラダ、ヨーグルト、えだまめコーンのいずれか1つ)、ドリンクMサイズ(またはマックシェイクS・Mサイズ、カフェラテSサイズ、ミニッツメイドアップル、ミルクのいずれか1つ)付き

※朝マックバリューセットは、サイドメニュー(ハッシュポテトまたは、ホットアップルパイ)、ドリンクMサイズまたはカフェラテSサイズのいずれか1つ付き

※朝マックコンビはドリンクSサイズ付き

※バリューセットに+40円税込の追加で、サイドメニューの「シャカシャカポテトサワークリームオニオン味」を選べます

※バリューセットに+30円(税込)の追加でドリンクメニュー「マックフィズ トロピカルブルーハワイ」を、+90円(税込)の追加で「マックフロート トロピカルブルーハワイ」を選べます

