²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤!? ¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥é¡¼²ó4Áª
¡¡¤½¤Î¤æ¤ë¡¼¤¯¼«Í³¤Ê¥¥ã¥é¤ÈÊª¸ì¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤òÌþ¤·¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦ºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¡Ê¥Ê¥¬¥Î/¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï2022Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
Amazon¤Ç¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªÏÃ¤Ë¿ÍÃÜÌµ³²¤Ê²Ä°¦¤µ¤ÈÌþ¤·¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¿´¤ÈÂÎ¤¬Èè¤ì¤¿¤È¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤¿¤À¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤â¡¢¤È¤¤É¤ÉÔµ¤Ì£¤«¤Ä¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë²ó¡¦¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Èà¤é¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦¤Ë¤â¡Ö¶²ÉÝ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ÎÉÔµ¤Ì£¡õ¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë²ó¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÆü¡¹¡×¡Ê1´¬¡¦Âè1ÏÃ¡Ë
¡¡²Ä°¦¤µ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë²ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È1´¬Âè1ÏÃ¤Î ¥¥á¥é¤Î¤ªÏÃ ¡£ËÁÆ¬¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¥¾¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£Êª¸ì¤ÏÆÍÁ³¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÁ°¤Ë¥¥á¥é¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¥á¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ °ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ¬¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¡¢Æ¹¤Ï»³ÍÓ¡¢Èø¤Ï¼Ø¡×¤È¶¸Ë½¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬ ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¤ÇÄ³¤Î¤è¤¦¤Ê±©¤ÈÂÀ¤¯Ã»¤¤¤·¤Ã¤Ý¤¬À¸¤¨¤¿¡¢²Ä°¦¤¤¥¥á¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·É½¾ð¤ÏÈá¤·¤¯¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹¥¥á¥é¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤â¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄü¤á¤Ë¶á¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤ËÄ¹¤¯±Ô¤¤ÄÞ¤ò¤Á¤¤¤«¤ï¤Ë¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÈ¾¤Ð¶¯À©Åª¤Ë¥¥á¥é¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿À¸¤Êª¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡Ä¡Ä¡£
¢¡Ö¾ó¡×¡Ê1´¬¡¦Âè12ÏÃ¡Ë
¡¡¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¥¦¥é¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤½¤ì¤òÇ¡¼Â¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Û¥é¡¼²ó¤À¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¦¤µ¤®¡£¤¤¤«¤Ë¤â²ø¤·¤¤¾ó¤À¤¬¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Ï¾ó¤«¤é½Ð¤·¤¿¥«¥á¥é¤ÇÌÚ¤ä²Ö¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚ¤ä²Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤â¤È¤â¤È¤½¤³¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¥Ï¥Á¥ï¥ì¤È¤¦¤µ¤®¤ÏÀÖ¤ÈÎÐ¤ÎµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¾ó¤òÀÞ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç2¿Í¤Ï¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ë¤¬¡¢¾Ã¤¨¤¿ÌÚ¤ä²Ö¤¬¸µ¤ËÌá¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬½Ð¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤Á¤¤¤«¤ï¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
£¡Ö»°¥ÄÀ±¡×¡Ê2´¬¡¦Âè4ÏÃ¡Ë
¡¡À¸¤ÊªÁ´ÈÌ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¿©¤¦¡¢¿©¤ï¤ì¤ë¡×¤Î´Ø·¸¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤½¤Î´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£»Å»ö¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¶â¶ñ¤ÇÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿3ÂÎ¤ÎÀ±·¿¤ÎÍÅÀº¤È¡¢µðÂÎ¤ÎÅ¹¼ç¤Î»Ñ¤¬¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²ø¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹¼ç¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤ò¿©ºà¤ËÄ´Íý¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ë´¬¤«¤ì¡¢Å¹¼ç¤Î¡Ö¤¤¤¿¤À¤¥Þ¥ó¥â¥¹¡×¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êá¿©ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯2¿Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¸å¤Î·ëËö¤Ï¤¼¤ÒËÜºî¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÉÝ¤¤ÏÃ¡×¡Ê3´¬¡¦Âè13ÏÃ¡Ë
¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÉÔµ¤Ì£¤Ê²ó¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢3´¬¡¦Âè13ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÏÃ¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¸«¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¡£µ¢¤êÆ»¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤Î²È¤Ç¡Ö¤³¤ï¤¤¤ÎËº¤ì¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¦¤µ¤®¤âº¹¤·Æþ¤ì¤Î¥Ñ¥ó¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ½ªÎ»¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£ÆÍÁ³¡¢³°¤Î·Ê¿§¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿Í´Ö¤Î¼ê·Á¤¬Áë¤Ë¥Ó¥¿¥Ó¥¿¥Ã¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¿Í´Ö¤Î¼ê·Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼·Ê¿§¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ÎÆæ¤Ï¤Þ¤À²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤µ¤ÈÆæ¤òÀ¸¤ó¤Àµ©Í¤Ê²ó¤À¡£
¡¡²Ä°¦¤¤¡õÌþ¤·¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤ä¥Û¥é¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿ËÜºî¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¼å¤¤Êý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤¿¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤é¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¥é¡¼Í×ÁÇ¤¬Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¼¤ÒºîÉÊ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¥È¥ä¥«¥ó