寝具を中心に様々な商品を販売している昭和西川が、スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』とのコラボレーションを発表!

『Pokémon Sleep』ならではのカビゴンの寝顔の寝具が秋頃より順次展開されます☆

昭和西川『MuAtsu』シリーズ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』コラボレーション

2023年7月20日(木)よりリリースされるスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』

『Pokémon Sleep』は睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリです。

スマートフォンを枕元に置いて寝ることで、ユーザーの睡眠を計測・記録・分析し、そのデータを「うとうとタイプ」「すやすやタイプ」「ぐっすりタイプ」の3つの睡眠タイプのうち、どれか1つに分類します。

翌朝、ユーザーは自分の睡眠タイプと似た睡眠タイプを持つポケモンに出会うことができます。

『Pokémon Sleep』のコンセプトである「いい睡眠リズムを、つかまえよう!」と、昭和西川の『MuAtsu』を通して「質の良い睡眠をお届けする」という想いとの親和性の高さからコラボが決定しました。

今後はコラボ商品として、『Pokémon Sleep』ならではのカビゴンの寝顔の寝具が秋頃より順次展開されます!

『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』とのコラボが決定した『MuAtsu』は独自の凹凸構造により理想の寝姿勢を保ち、質の高い睡眠へと導く高機能マットレス。

2023年3月に全面リニューアルし、より高品質アイテムが充実したラインナップへと生まれ変わった『MuAtsu』

2023年7月19日に行われた『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』のプレス向けイベント会場では、一足早く実物が展示されていました。

2023年8月上旬からは、『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』×『MuAtsu』のオリジナルクリアファイルプレゼントキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間:8月上旬より開始予定

キャンペーン内容:A4、A5の2枚一組のオリジナルクリアファイルをプレゼント

キャンペーン条件:店頭でムアツをお試しいただき、アンケートにご回答いただいた方

『Pokémon Sleep』ならではのカビゴンの寝顔をデザインした寝具が登場!

昭和西川『MuAtsu』シリーズの紹介でした。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

