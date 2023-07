欅坂46元メンバーで女優、ダンサーとして活躍する平手友梨奈が18日、ツイッターとインスタグラムを開設。各SNSにはファンから喜びの声が集まっている。

【写真】平手友梨奈、美しすぎるロングヘア姿

この日、オフィシャルサイトで「Yurina Hirate 公式SNSオープンのご案内」として、「この度、Yurina Hirate 公式TwitterとInstagramがオープンしました。ぜひ、チェックしてください!」と告知された。



公式ツイッターは18日の午前0時に初のツイート。燃えるハートの絵文字とともに「Welcome to #Yurina_Hirate Official Twitter」とコメントした。インスタグラムも「#Yurina_Hirate Official Instagram Open」と投稿している。

平手のオフィシャルSNSの開設に、ファンからも反響が相次ぎ、各SNSには「友梨奈ちゃんSNS開設ありがとう!!」「待ってましたっ!!!」「無理せずゆっくりと自分のペースで投稿してね!!」などのコメントが相次いでいる。

