アメリカのある寿司レストランで「おまかせコース」を注文した夫婦が、出された刺身に火が通っていないことから不機嫌になり、ウエイターを呼び戻して「刺身を焼く」ように求めたという。ウエイターが匿名でこの話を海外掲示板サイト「Reddit」に投稿したところ、大変な話題となっている。米アジア系ニュースサイト『NextShark』が伝えた。

今月1日、ある寿司レストランで働く人物がRedditの「Serverlife(ウエイター人生)」コミュニティで「大金を払う前に、寿司が何なのか知っておいたほうがいいかもしれない」と投稿したところ、大反響を呼んでいる。

カリフォルニア州ロサンゼルスのエリアを拠点に暮らしているアカウント名「tanksandthefunkybun」さんが、最近対応したビックリな客についてスレッドで明かしたところでは、ランチタイムに一組の夫婦が来て、110ドル(約15,300円)の「おまかせコース」をそれぞれ注文したという。

この投稿者は「『おまかせ』は、シェフが厳選したベストの中のベストな寿司ネタで構成されたコース料理だ」と述べ、夫婦にも「コースの1品目は刺身、2品目は寿司、そして最後にデザート」が運ばれることを説明した。夫婦は満面の笑みで親指を立てて応じていたが、器にたくさん盛り付けられた刺身を持っていったところ、夫婦からは笑顔が消え、すぐに呼び出されてしまったとRedditに綴っている。

「魚を厨房に持っていって、焼いてきて。」

そのように客に頼まれた投稿者は「焼くことはできませんが、シェフに炙ってもらうことはできます」と伝え、夫婦はそれを了承した。シェフは「愚の骨頂とはこのことだよ」とつぶやきながら、約10分かけてバーナーで1切れずつ丁寧に炙っていったそうだ。そして、すっかり台無しになってしまった刺身が再び夫婦のテーブルに運ばれた。

ところが夫婦は、炙られた刺身を一口食べただけで、もう「お勘定」だという。

「次のコースの寿司をお持ちしましょうか」と尋ねても「ノー!」、「デザートはいかがいたしましょうか」と聞いても、夫婦は「ノー!」。すでにカチンと来ていた投稿者は「料金は変わりませんよ」と伝えたようだ。

投稿者は「自分はメニューの内容をちゃんと説明したし、何なら2人ともスマホを持っていたのだから、220ドルでどんな料理が提供されるのか、調べることくらいできたんだ」と理由を挙げたが、この夫婦を気の毒に思った同僚が「何も食べていないのだから請求するべきじゃない」と主張し、結局、あいだを取って1人前だけ請求することにしたそうだ。投稿者は「それで正解だった」と振り返る。

Redditのこのスレッドは、投稿以来14,000を超える賛成票を獲得している。多くのコメントは、客は全額を支払うべきだという意見だった。

あるユーザーは「通常どおり、全額料金を請求すべき。愚かな行動に情けは無用だよ」とコメントした。

また別のユーザーは「テーブルに運ばれた料理に対しては、100パーセント請求だよ」と述べ、「アメリカナイズされた生モノを使わない寿司ロールだってメニューにあっただろうから、店員にちょっと聞いてみれば良かったんだよ」と続けた。

その一方で、未だに寿司が何であるかを知らない人々が存在することに衝撃を受けたという声も届いていた。

「寿司を食べに行こうよ。寿司って何だ? わかんない? でも食べに行ってみようよ。」

「朝食もやっているカフェで働いた時に、女性がチョリソー入りのスクランブルエッグを頼んだので、テーブルに運んだら文句を言われたわ。『肉が入っているんだけれど!』って。彼女はベジタリアンで、チョリソーが何か知らなかったけど、とりあえず注文したんだって。だったら私に聞いてくれれば答えてあげられたのに。私はしっかり全額請求したわ。」

