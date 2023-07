米テキサス州ダラスからフロリダ州オーランド行きの飛行機に搭乗した女性が、ネット上で注目を集めている。この女性は突然騒ぎ始め、「そいつは実在しない」と誰かを指さしながら暴言を吐いて飛行機を降りようとしたという。SNSに投稿された不可解な出来事の動画は8千万回以上も視聴され、女性が何を指しているのか憶測を呼んだ。その後、同じ機に乗っていた人気コメディアンや、近くの席に座っていた乗客の証言が出てきて、騒動の全容が見えてきた。米ニュースメディア『Newsweek』『Fox News』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

SNSで拡散された動画は、ある女性がうわごとを言いながら機内通路を前方に向かって歩くところから始まる。

「言っておくけど、私は降りるから。降りる理由が私にはあるんだからね。」

そのように感情的に叫びながらファーストクラスのところまで来てから後ろを振り向き、彼女は叫び続けた。

「それにみんな、信じても信じなくても、そんなのどうでもいいけど。」

「今のうちに、みんなに言っておくけど、後ろにいるあのクソ野郎、あのクソ野郎は実在しないんだから。」

周囲の乗客は後ろを振り向くが、それらしき人物が立っているわけでもなく、誰のことなのかも見当がつかない。

女性はさらに、「みんなが飛行機に残って、奴らと一緒に死んでもいいし、死ななくてもいいけど。私は、そのつもりはないから」と暴言を吐いて前に進み、乗客の一人が「バーイ!」と女性に向かって声をかけたところで終わっている。

この珍妙な騒動は現地時間2日、米テキサス州ダラス発、フロリダ州オーランド行きのアメリカン航空1009便の機内で起きた。

TikTokのアカウント名「M Lee RN」さんは、女性より少し後ろの列の席にいたそうで、当時の様子について「はじめはすべて順調で、定刻通りに出発して、離陸のため滑走路に向かっていた」と証言している。

しかしこの騒動が起きたため、同便は一旦ゲートに引き返すことになった。

アメリカン航空は声明の中で、地元警察がゲートで出迎え、女性は機内から降ろされたことを明らかにした。ダラス=フォートワース国際空港も声明を出し、ターミナルAにおいて、機内で起きた騒乱に対応したことを認めた。

M Lee RNさんによると、この女性はワイヤレスイヤホンをなくして隣の席の乗客が盗んだと騒ぎ、「飛行機を止めて」「降ろして」と叫び始めたという。

同便には、ネバダ州ラスベガスを拠点に活躍するコメディアンのキャロット・トップさん(Carrot Top、58)も乗っており、この騒動について3つの動画をInstagramに当日投稿していた(現在は削除されている)。

米ニュースメディア『Fox News』によると、キャロットさんは最初の動画で「理性を失った女性が、『くそ、くそっ、この飛行機から降ろしてよ』と叫んで。それで、全員降りることになってね。彼女の望みが叶えられたんだ」とコメントしたという。彼は、乗客全員が降りた後で、機内に何か不審物がないか安全確認をするためにゲートでしばらく待たされたことも付け加えた。

2つ目では拡散された女性の動画をシェアし、3つ目では無事オーランドに到着して自宅のベッドに疲れた表情で横たわりながら、「君がダラスの檻の中で、穏やかな夜を過ごしていることを願うよ」と女性に語りかけ、「こっちはおかげで、今夜は花火も何もかも見逃しちゃったけどね。まあ、明日挽回するよ」と締めくくった。なお騒動を起こした女性が、実際に逮捕されたかどうかは、明らかになっていない。

フライト追跡サイト『FlightAware』のデータでは、このアメリカン航空1009便は約3時間遅れで東部時間の午後11時32分にオーランドに到着した。

画像は『Fox News 2023年7月6日付「Carrot Top says he was on the same plane as woman who went on tirade about ‘not real’ passenger」』『M Lee RN 2023年7月3日付TikTok「#planecrazy」』『Lance 2023年7月3日付Twitter「The way the whole plane looked back lmao」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)