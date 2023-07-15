8月9日に発売されるNEWSの13thアルバム『NEWS EXPO』より、DISC1「NEWS EXPO」盤の全収録楽曲クレジットが公開された。また、レーベル公式サイトにて一部楽曲試聴も解禁された。

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結成20周年の記念アルバムとなる本作は、さまざまなアーティスト、クリエーターが参加した“音楽博覧会”的な一枚。DISC1は新たな楽曲、新たな物語による「NEWS EXPO」の世界を。DISC2は、昨年実施したNEWS楽曲ファン投票ランキングより抜粋した過去楽曲を、3人で歌い継ぎ、再構築したベスト盤仕様となっている（初回盤2形態は3CD＋ブルーレイ［またはDVD］、通常盤は2CD）。

「NEWS EXPO」盤は、NEWSの音楽史には欠かせない盟友、GReeeeN、☆Taku Takahashi（m‐flo，block.fm）に加え、綾小路翔（氣志團）×星野英彦（BUCK‐TICK）による「We are Team NEWS」、eill、ぜったくん、SHO‐SENSEI!!といった豪華アーティスト陣の楽曲が目白押しだ。

また、インタールードでNEWS EXPOの物語を語るのは、松たか子、矢島正明、沢城みゆき、大塚芳忠、檜山沙耶といったナレーター陣。ヒロイズムをはじめとしたチームNEWSなクリエーター陣も多数参加している。

また、通常盤のみに収録されるメンバー・ソロ楽曲の詳細も公開された。

NEWSの13thアルバム『NEWS EXPO』は、8月9日発売。

曲目詳細は以下の通り。

＜曲目詳細＞

【DISC1】NEWS EXPO盤

1. NEWS EXPO ‐Interlude‐ ※斜体表記

脚本：高橋拓 ナレーション：檜山沙耶

2. エンターテインメント

作詞：ヒロイズム 作曲：中西亮輔、ヒロイズム 編曲：中西亮輔、黒田賢一

3. ストレンジャー

作詞：ヒロイズム 作曲：☆Taku Takahashi（m‐flo，block.fm）、ヒロイズム

編曲：☆Taku Takahashi（m‐flo，block.fm）、Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.）

4. PAVILION ‐Interlude‐ ※斜体表記

脚本：高橋拓 ナレーション：檜山沙耶、大塚芳忠、Zach Taub

5. Alien

作詞：SHO‐SENSEI!! 作曲：10pm、SHO‐SENSEI!!

編曲：10pm、SHO‐SENSEI!!、石塚知生

［Alien ‐Interlude‐］ 脚本：高橋拓 ナレーション：沢城みゆき

※Alien ‐Interlude‐ 斜体表記

6. チューイングガム

作詞・作曲・編曲：ぜったくん

7. Different Lives

作詞：篠原とまと 作曲・編曲：伊藤賢、辻村有記

コーラスアレンジメント：佐々木久美

8. MONUMENT ‐Interlude‐ ※斜体表記

脚本：高橋拓 ナレーション：松たか子

9. 100年前から

作詞・作曲：eill

編曲：☆Taku Takahashi（m‐flo，block.fm）、Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.）、中西亮輔

10. 二枚舌を今夜絡ませる

作詞：杉山勝彦 作曲：杉山勝彦、佐々木“コジロー”貴之 編曲：佐々木“コジロー”貴之

11. Haqqy （※読み：ハッピー）

作詞：AKIRA 作曲：AKIRA、芳賀政哉 編曲：芳賀政哉

12. We are Team NEWS

作詞：綾小路翔（氣志團） 作曲：星野英彦（BUCK‐TICK） 編曲：綾小路翔（氣志團）

13. SECRET CODE ‐Interlude‐ ※斜体表記

脚本：高橋拓 ナレーション：矢島正明

14. 劇伴

作詞・作曲：GReeeeN 編曲：高慶“CO‐K”卓史

‐Interlude‐ ※斜体表記

Produced by ☆Taku Takahashi（m‐flo，block.fm）

We are Team NEWS

Add Arrangement：木内健、Cube Juice

※以下、通常盤のみ収録

15. ミカエリビジン［Vocal：小山慶一郎］

作詞：AKIRA 作曲：AKIRA、芳賀政哉 編曲：芳賀政哉

16. 人情心中［Vocal：加藤シゲアキ］

作詞・作曲・編曲：加藤シゲアキ

17. hanami［Vocal：増田貴久］作詞：増田貴久 作曲：ヒロイズム 編曲：ヒロイズム、石塚知生