きょう15日の14時から8時間にわたり、TBS系にて音楽特番『音楽の日2023』が生放送される。本記事ではタイムテーブルを一挙紹介していく。

【写真】今年のテーマは「GIFT ギフト」 『音楽の日2023』ロゴビジュアル解禁

【14時〜】【15時〜】タイムテーブル

夏の音楽特番『音楽の日』は今年で13年目。総合司会は、中居正広＆安住紳一郎アナウンサーが務め、「GIFT ギフト」をテーマに豪華アーティストが続々登場する。みんなで頑張ったこの3年間。様々な「歌のギフト」を日本中に届けたい。希望、愛、平和、元気、感謝、エール…歌に込めたたくさんのメッセージを総勢71組のアーティストが全力で『音楽の日』からお届けする。

※歌唱時間の目安

※生放送につき放送内容など変更の可能性あり

※50音順

『音楽の日』

【14時〜】

■INI「FANFARE」

■いきものがかり「うれしくて」

■石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」

■AKB48「Everyday、カチューシャ」、「涙サプライズ！」

■＆TEAM「Road Not Taken」

■ENHYPEN「Bite Me」

■織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」

■JO1「Trigger」

■DA PUMP「サンライズ・ムーン 〜宇宙に行こう〜」

■中西保志「最後の雨」

■BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

■Little Black Dress「真夜中のドア 〜Stay With Me」、「シンプル・ラブ」、「恋のブギ・ウギ・トレイン」

【15時〜】

■Aimer「Resonantia」

■上白石萌音「懐かしい未来」

■郷ひろみ「俺は最高!!!」

■櫻坂46「五月雨よ」

■THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」

■s**t kingz「No End feat.三浦大知」

■湘南乃風「睡蓮花」

■DISH//「沈丁花」

■TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」

■Travis Japan「Candy Kiss」

■ブルーベリーソーダ「天使が通る」

■LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」

【16時〜】【17時〜】【18時〜】タイムテーブル

【16時〜】

■江口洋介「愛は愛で 「恋をした夜は」

■KAT-TUN「ゼロからイチへ」

■関ジャニ∞「喝采」

■倉木麻衣「always」

■Hey！ Say！ JUMP「ファンファーレ！」、「DEAR MY LOVER」

◎若者たちを応援！【青春GIFTライブ】

■AI「Life Goes On」

■Kep1er「WA DA DA (Japanese ver.)」

■GENERATIONS「チカラノカギリ」

■ジャニーズWEST「しあわせの花」、「証拠」

■SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

■NEWS「LOSER」、「U R not alone」

■日向坂46「キュン」

■Little Glee Monster「ECHO」、「Join Us！」

【17時〜】

■三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

■Tani Yuuki「W/X/Y」

■NiziU「COCONUT」

■NewJeans「OMG」

■マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

■Rockon Social Club「ザ・ファイター」

◎【ミュージカル界からのGIFT】 『音楽の日』だけの夢のステージをお届け

■中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me （The Greatest Showman）」

■新妻聖子＆宮野真守「Memory （CATS）」

【18時〜】

■あいみょん「愛の花」

■Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」、「ともに」

■島津亜矢「新時代」、「私は最強」、「逆光」（カバー）

■Snow Man「ブラザービート」、「Dangerholic」

■Sexy Zone「RUN」、「Cream」

■長渕剛「いいんだよ ばーか！」

■優里「ビリミリオン」

◎豪華アーティストによる 【GIFTソングカバーメドレー】

■ISSA「木蘭の涙」

■クリス・ハート「115万キロのフィルム」

■島津亜矢「アイドル」

■Tani Yuuki「渚」

■増田貴久・大橋和也「遥か」

■宮野真守「怪獣の花唄」

■Little Glee Monster「虹」

【19時〜】【20時〜】【21時〜】タイムテーブル

【19時〜】

■ano「ちゅ、多様性。」

■SixTONES「Good Luck」、「こっから」

■なにわ男子「ハッピーサプライズ」、「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」

■Mrs. GREEN APPLE「Magic」

◎大合唱企画

〜高校生や大学生らを含む200名以上と大合唱〜

■Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」

【20時〜】

■Aimer「残響散歌」

■King ＆ Prince「なにもの」

■SEKAI NO OWARI「ターコイズ」

◎東京ディズニーリゾート（R）スペシャルパフォーマンス

■AI「星に願いを」

■生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」

■石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」

■大森元貴 （Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」

■King ＆ Prince＆SixTONES「リビング・イン・カラー」

■ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」

■乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー！」

■BE：FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」

東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」

【21時〜】■DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）■Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）■＆TEAM×INI「Under the skin」（＆TEAM）■GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）■JO1×＆TEAM「SuperCali」（JO1）■INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）■BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）■s**t kingz×GENERATIONS （中務裕太）×JO1 （川尻蓮）×INI （木村柾哉）×Travis Japan （松田元太）×BE:FIRST （SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」（s**t kingz）■三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）■レジェンドダンス「仮面舞踏会」、「Dynamite」、「Choo Choo TRAIN」、「GOLDFINGER’99」■次世代ダンスボーカルグループPSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL■KinKi Kids「フラワー」、「Amazing Love」■MISIA「愛をありがとう」