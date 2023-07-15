きょう14時より生放送 『音楽の日2023』タイムテーブル発表
きょう15日の14時から8時間にわたり、TBS系にて音楽特番『音楽の日2023』が生放送される。本記事ではタイムテーブルを一挙紹介していく。
【写真】今年のテーマは「GIFT ギフト」 『音楽の日2023』ロゴビジュアル解禁
【14時〜】【15時〜】タイムテーブル
夏の音楽特番『音楽の日』は今年で13年目。総合司会は、中居正広＆安住紳一郎アナウンサーが務め、「GIFT ギフト」をテーマに豪華アーティストが続々登場する。みんなで頑張ったこの3年間。様々な「歌のギフト」を日本中に届けたい。希望、愛、平和、元気、感謝、エール…歌に込めたたくさんのメッセージを総勢71組のアーティストが全力で『音楽の日』からお届けする。
※歌唱時間の目安
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり
※50音順
『音楽の日』
【14時〜】
■INI「FANFARE」
■いきものがかり「うれしくて」
■石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」
■AKB48「Everyday、カチューシャ」、「涙サプライズ！」
■＆TEAM「Road Not Taken」
■ENHYPEN「Bite Me」
■織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」
■JO1「Trigger」
■DA PUMP「サンライズ・ムーン 〜宇宙に行こう〜」
■中西保志「最後の雨」
■BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
■Little Black Dress「真夜中のドア 〜Stay With Me」、「シンプル・ラブ」、「恋のブギ・ウギ・トレイン」
【15時〜】
■Aimer「Resonantia」
■上白石萌音「懐かしい未来」
■郷ひろみ「俺は最高!!!」
■櫻坂46「五月雨よ」
■THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」
■s**t kingz「No End feat.三浦大知」
■湘南乃風「睡蓮花」
■DISH//「沈丁花」
■TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
■Travis Japan「Candy Kiss」
■ブルーベリーソーダ「天使が通る」
■LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」
【16時〜】【17時〜】【18時〜】タイムテーブル
【16時〜】
■江口洋介「愛は愛で 「恋をした夜は」
■KAT-TUN「ゼロからイチへ」
■関ジャニ∞「喝采」
■倉木麻衣「always」
■Hey！ Say！ JUMP「ファンファーレ！」、「DEAR MY LOVER」
◎若者たちを応援！【青春GIFTライブ】
■AI「Life Goes On」
■Kep1er「WA DA DA (Japanese ver.)」
■GENERATIONS「チカラノカギリ」
■ジャニーズWEST「しあわせの花」、「証拠」
■SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
■NEWS「LOSER」、「U R not alone」
■日向坂46「キュン」
■Little Glee Monster「ECHO」、「Join Us！」
【17時〜】
■三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
■Tani Yuuki「W/X/Y」
■NiziU「COCONUT」
■NewJeans「OMG」
■マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
■Rockon Social Club「ザ・ファイター」
◎【ミュージカル界からのGIFT】 『音楽の日』だけの夢のステージをお届け
■中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me （The Greatest Showman）」
■新妻聖子＆宮野真守「Memory （CATS）」
【18時〜】
■あいみょん「愛の花」
■Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」、「ともに」
■島津亜矢「新時代」、「私は最強」、「逆光」（カバー）
■Snow Man「ブラザービート」、「Dangerholic」
■Sexy Zone「RUN」、「Cream」
■長渕剛「いいんだよ ばーか！」
■優里「ビリミリオン」
◎豪華アーティストによる 【GIFTソングカバーメドレー】
■ISSA「木蘭の涙」
■クリス・ハート「115万キロのフィルム」
■島津亜矢「アイドル」
■Tani Yuuki「渚」
■増田貴久・大橋和也「遥か」
■宮野真守「怪獣の花唄」
■Little Glee Monster「虹」
【19時〜】【20時〜】【21時〜】タイムテーブル
【19時〜】
■ano「ちゅ、多様性。」
■SixTONES「Good Luck」、「こっから」
■なにわ男子「ハッピーサプライズ」、「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」
■Mrs. GREEN APPLE「Magic」
◎大合唱企画
〜高校生や大学生らを含む200名以上と大合唱〜
■Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」
【20時〜】
■Aimer「残響散歌」
■King ＆ Prince「なにもの」
■SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
◎東京ディズニーリゾート（R）スペシャルパフォーマンス
■AI「星に願いを」
■生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」
■石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」
■大森元貴 （Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」
■King ＆ Prince＆SixTONES「リビング・イン・カラー」
■ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」
■乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー！」
■BE：FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」
東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」
■DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）
■Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）
■＆TEAM×INI「Under the skin」（＆TEAM）
■GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）
■JO1×＆TEAM「SuperCali」（JO1）
■INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）
■BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）
■s**t kingz×GENERATIONS （中務裕太）×JO1 （川尻蓮）×INI （木村柾哉）×Travis Japan （松田元太）×BE:FIRST （SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」（s**t kingz）
■三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）
■レジェンドダンス「仮面舞踏会」、「Dynamite」、「Choo Choo TRAIN」、「GOLDFINGER’99」
■次世代ダンスボーカルグループPSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL
■KinKi Kids「フラワー」、「Amazing Love」
■MISIA「愛をありがとう」