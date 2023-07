『Glee』コーリー・モンテース没後10年…リア・ミシェル＆ケヴィン・マクヘイルらが追悼

リア・ミシェルやケヴィン・マクヘイルなど『Glee』キャストがコーリー・モンテース没後10周年の追悼をしているとDeadlineが伝えている。



10年前の7月13日に当時31歳でこの世を去ったコーリー。女優で歌手のリアはInstagramにコーリーとの2ショットを投稿し「ねえ、あなた。10年ね。あなたがここにいたのがたった昨日のことのように感じるし、同時に100年前のことのようにも思えるわ。私たちの思い出はすべて心の中に大切に取っておいてある。決して忘れないように」とコメント。

さらに「毎日恋しいし、私たちみんなを照らしてくれた光を決して忘れることはない」と述べ、「天国でテイラーを見つけて一緒にドラムを楽しんでいますように」と追悼した。



ここでいうテイラーとは昨年亡くなったグラミー賞受賞歴を誇るロック・バンド、フー・ファイターズの伝説的ドラマー、テイラー・ホーキンスのことだ。南米ツアー中のコロンビアで亡くなったテイラーの死因はまだ断定されていないが、薬物が関係しているのではないかと言われている。

アーティ役のケヴィンもTwitterで追悼。

「10年前の今日、僕はナヤとロンドンにいた。最悪のニュースに起こされた後、すぐに集まったんだ。その日ショックに打ちひしがれ、思い出を語り合って笑い、すべてあり得ないことに泣きながら過ごした。10年経って君を恋しく思わない日はないよ。二人ともね」と2020年に当時33歳で亡くなったナヤ・リヴェラについても思い出し、言葉を贈った。

10 years ago today I was in London with Naya. We immediately met up after being woken up by the worst possible news. We spent the day partly in shock, partly laughing at our memories, partly crying at the impossibility of it all. 10 years later, not a day has gone by where I…

- Kevin McHale (@druidDUDE) July 13, 2023