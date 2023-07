ジェイミー・リー・カーティス、ボブ・オデンカーク、シンシア・ニクソンらが俳優組合ストライキを支持「我々は必ず勝利する！」

全米俳優組合(SAG-AFTRA)がストライキに突入するというニュースを受けて、俳優組合員たちはSNS上で組合への支持を表明している。

【関連記事】『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2、ストライキにもかかわらず英国で撮影続行へ

SAG-AFTRAの組合員は公正な報酬を求めて、5月2日からストライキ中の全米脚本家組合(WGA)と共にストライキに突入。“ダブル・ストライキ”は、1960年以来となる。

米Varietyが、組合への支持を表明した俳優たちを紹介しているので、その中から一部を紹介。

ジェイミー・リー・カーティス(『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)は、インスタグラムに喜劇と悲劇のマスクの写真を投稿し、ストライキを支持。

「マスクを下ろし、サインを持つ時が来たようだ」とキャプションにコメント。彼女は8月にディズニー映画『ホーンテッドマンション』の公開が控えているが、ストライキ期間中は映画の宣伝はできない。

ボブ・オデンカーク(『ベター・コール・ソウル』)は、SAG-AFTRA会長フラン・ドレシャーの言葉を引用したツイートに反応。

「頑張れフラン!これは力強い声明だ。私はフラン、そしてSAGとWGAの皆を支持する」

ボブが反応した、ドレシャーの声明とは、「今、背筋を伸ばさないと、私たちは皆、機械に取って代わられる危険にさらされる」という発言。

Holy Cow. Go Fran Go! This was a powerful statement. I stand with Fran and everyone in SAG and WGA in this extended moment...onwards https://t.co/1TO5xqkF4l

シンシア・ニクソン(『SEX AND THE CITY』)も連帯のメッセージを送っている。

「SAG-AFTRAのストライキがついにやってきた。俳優と脚本家が一緒になって、スタジオがあまりにも長い間、私たちの労働から得てきた記録的な利益の公正な分配を要求する中、WGAと共に背筋を伸ばしていることを誇りに思います。我々は必ず勝利する!」

The @sagaftra strike has at last arrived. I am proud to be standing tall with the @WGAWest and @WGAEast as actors and writers together demand a fair share of the record-breaking profits the studios have been reaping from our labor for far too long.

We will win this!

- Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) July 13, 2023