作曲家の久石譲(72)の最新アルバムが、世界のクラシック・チャートを席巻中だ。

宮崎駿監督映画作品への提供曲で構成された新作アルバム「A Symphonic Celebration ― Music from the Studio Ghibli films of Hayao Miyazaki」(6月30日発売)が、7月15日付の米ビルボードの音楽チャート「Classical Albums」と「Classical Crossover Albums」において、それぞれ1位を獲得。自身初の快挙を達成した。

米国のみならず、フランス「Classique Chart」1位、イギリス「Specialist Classical Chart」2位、日本でもオリコン・ジャズ・クラシック・チャート1位に輝いた。

「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」「となりのトトロ」など、宮崎駿監督映画への提供曲をシンフォニック・アレンジで収録したドイツ・グラモフォンからの第一弾となるアルバム。久石譲指揮によりロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団とロンドンで録音され、ジャケット写真は宮崎駿監督の原画を使用したものになっている。

7月14日から公開の宮崎監督最新映画「君たちはどう生きるか」の音楽も久石氏が担当。今後も世界各国で演奏活動を行い、国内外における活躍が続く1年となりそうだ。