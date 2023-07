新婚カップルは、結婚式を終えたあとも、何かとやることが多く、一息つくひまもないだろう。海外では、そんな時期に浮気をしたために、命を落としてしまった人がいるようだ。

アメリカ・ネブラスカ州の住宅で、妻と浮気相手の密会を知った男が激怒し、妻と浮気相手を射殺。直後に男も拳銃自殺した。海外ニュースサイト『Oxygen』『Law and Crime』などが、6月7日までに報じた。

報道によると、2023年3月、同州ランカスター郡庁舎で、26歳の男Aと23歳の女性(以下妻)は、結婚式を挙げたという。2人の間には幼い子どもが2人おり、一緒に暮らしていたようだ。

挙式から約2か月半後の6月3日夜、妻が外出。23歳の男性と落ち合うためだ。2人は男性の実家に車で向かったそうだ。妻と男性は、デートアプリを通じて最近知り合ったばかりだが、交際していた様子。妻は浮気をしていた。数回デートを重ねて、この日は男性の実家へ。男性の実家は、車で約1時間半の場所にある。このとき、妻は、初めて男性の母親と母親の彼氏に会い、挨拶したという。

事件当日の妻と男性の行動について、「夫からDVを受けている妻を、男性の実家にかくまおうとした」などと、主張する人もいる。男性の親戚と名乗る人物だ。男性の親戚によると、男性の実家に行きたいと希望したのは妻で、妻は「家で夫といると危険を感じる」などと、話していたという。しかし、捜査関係者によると、過去にA宅からDV通報はない。AのDVについても不明としている。

いつからかは不明だが、Aは妻の浮気を疑っていたとみられる。夜外出した妻に不信感を抱いたAは、妻の携帯のGPSをたどって、妻の後を追ったという。男性の実家にたどり着いたAは、銃を手に持ち、男性の実家の玄関へ。Aの到着に気づいた男性が、庭先に出てきたところ、Aは持っていた銃で男性を撃った。

その後、Aは住宅の玄関ドアをけ破って侵入、リビングにいた妻を銃で撃って殺害。その後、Aは自身に銃口を向けて拳銃自殺した。救急隊が駆けつけるも、妻、男性、Aの3人の死亡が確認された。即死状態だという。なお、事件当時、住宅内にいた男性の母親とその彼氏は、すでに就寝。銃声と叫び声が聞こえて、目を覚ましたそうだ。リビングに行ったときには、悲惨な状態だったという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では、「恐ろしい。浮気はするもんじゃないな」「浮気くらいで、自分の子どもの母親を殺すなどあり得ない」「こんなことができる残酷な男。妻も逃げたくなるはずだ」「妻は順番を間違えた。夫と別れてから、愛人作れば今も命あった」「男性の母親らが殺されなくて本当に良かった」「父親が殺人鬼、母親は浮気女。残された子どもが大人になったらどう思うのだろう」などと言った声が上がった。

男女関係は複雑で、実際何があったのかは当事者にしかわからない。当事者が全員死亡してしまった以上、真相が明らかになることはなさそうだ。

