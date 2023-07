サンソフトは、1995年ヒューマン株式会社がスーパーファミコン用に発売した『クロックタワー』をカプコンと共同で、現行のゲーム機(Nintendo Switch、PS4、PS5、Steam、Xbox One、Xbox Series X|S)に移植し、新規要素を追加した「復刻版」として発売すると発表した。発売は2023年度内を予定している。

開発については、北米に拠点を置くWayForward、Limited Run Games の2社が移植および新規要素を担当。新規の追加要素としては、アニメのオープニング映像、新規テーマ曲、カットシーン追加、映像ギャラリー等を予定しているそうだ。

また、7月14日から3日間開催される「BitSummit Let’s Go!!」のサンソフトブースでは、主人公ジェニファーの等身大パネルが登場。等身大パネルと一緒に写真撮影&SNSで投稿した方は、枚数限定のステッカーがプレゼントされる。

大人気ホラーゲームがついに復刻。気になる方は以下のリリースを確認していただきたい。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

CLOCK TOWER 戦慄と絶望のホラゲ復活!恐怖はここから始まった…

サンソフト公式サイトはこちら

圧倒的絶望感がSwitchやPC等で味わえる…ぎゃぁあああーっ!!

スーパーファミコン版「CLOCK TOWER」

サンソフト(サン電子株式会社)は、1995年ヒューマン株式会社がスーパーファミコン用に発売した「クロックタワー」(CLOCK TOWER)を株式会社カプコンと共同で、現行のゲーム機(Switch、PS4、PS5、STEAM、Xbox One、Xbox Series X|S)に移植し、新規要素を追加した「復刻版」として発売いたします。発売は2023年度内を予定。

当時日本語版のみだったため、英語を含めた5ヵ国語にローカライズを実施し、操作性の改善や追加アニメーションなど新規要素を盛り込んだ「復刻版」として全世界のお客様にお届けいたします。

最新の開発情報はこちら!

Limited Run Games Twitch:https://www.twitch.tv/limitedrungames

CLOCK TOWER(復刻版)概要

ゲームタイトル :CLOCK TOWER (復刻版)

プラットフォーム:Switch、PS4、PS5、STEAM、Xbox One、Xbox Series X|S

ローカライズ :英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語

発売形態 :デジタル版、パッケージ版

価 格 :未定

開発については、北米に拠点を置くWayForward、Limited Run Games の2社が移植および新規要素を担当します。新規の追加要素としては、アニメのオープニング映像、新規テーマ曲、カットシーン追加、映像ギャラリー等を予定しております。

新規アニメイメージはこちら!

Developed by WayForward Entertainment. Carbon Engine is a registered trademark of Limited Run Games.

WayForward :https://wayforward.com/

Limited Run Games:https://limitedrungames.com/

BitSummitのサンソフトブースで限定ステッカー配布!

7月14日から3日間開催される「BitSummit Let’s Go!!」のサンソフトブースでは、主人公ジェニファーの等身大パネルが登場!こちらの等身大パネルと一緒に写真撮影&SNSで投稿してくださった方には、【枚数限定】ステッカーをプレゼント!

主人公ジェニファー等身大パネル

BitSummit限定CLOCK TOWERステッカー

<イベント概要>

名 称 :BitSummit Let’s Go!!

日 時 :2023年7月14日(金)(ビジネスデイ)

2023年7月15日(土)〜 7月16日(日)(一般公開日)

会 場 :みやこめっせ(京都市勧業館)1階第2展示場

日本最大級のインディゲームの祭典「BitSummit」公式サイト

https://bitsummit.org/

CLOCK TOWERとは

CLOCK TOWERパッケージ画像

CLOCK TOWERプレイ画面

ノルウェーで未曾有の猟奇的殺人事件が発生。

圧倒的絶望感と戦慄の恐怖をあなたに…

<STORY>

北欧の山間にひっそりとたたずむ屋敷があった。

主人の名はバロウズ。屋敷には高くそびえる時計塔があり、土地の人々はその鐘の音を合図に放牧を行ったものである。いつしか土地の人々はこう呼び習わしていた。

CLOCK TOWER ーーー時計塔屋敷と……。

しかし、ある日時計塔の鐘の音は途絶えてしまう。まるで時を無くしてしまったかのように……。

1995年ーーー

とある孤児院にひときわ目立つ美少女を見いだす事が出来る。

名は、ジェニファー………。

5才の時父親は失踪、その後母親とも死に別れ、孤児院に引き取られていたのである。

そしてある日、彼女と友人達3人の養育先が見つかったという知らせが入った。彼女は引率してくれる教師メアリーと3人の友人達と共にその養育先へ向かう。

そこがCLOCK TOWERと呼ばれる屋敷とも知らずに……。

サンソフトとは

SUNSOFT(サンソフト)は1970年代から続く老舗ゲームブランド。

アーケードゲーム「アラビアン」「いっき」「カンガルー」に始まり、ファミコン用ゲーム「ギミック!」「ブラスターマスター」など次々と発売し、レトロゲームの一端を築いてきました。

2022年8月、SUNSOFT is back ! レトロゲームの風雲児「SUNSOFT」が令和に復活!と題し、「アトランチスの謎」や「いっき」など元祖クソゲーの名を冠する老ゲームブランド「サンソフト」が満を持してReturns!と発表させていただきました。2023年以降も続々と開発&配信してまいります。

初挑戦!BitSummit✕CAMPFIRE応援企画に参加!

初のクラファン企画に挑戦!

ファミコン40周年を記念し、初期80年代タイトル3本の復活(移植)に挑戦いたします。対応プラットフォームはSwitchとPC(STEAM)です。

昭和の思い出として、また、新ジャンル「レトロゲーム」として、SwitchやPC(STEAM)でプレイしていただきたく、ぜひとも応援をお願いいたします。

■CAMPFIRE

プロジェクト名:SUNSOFT復活プロジェクト!80年代タイトル3本を復活したい!!

公開期間:2023年7月14日(⾦)17時 〜 8月31日(⽊)23時59分 予定

CAMPFIREにて限定公開!

https://camp-fire.jp/projects/681836/preview?token=30hs9jiu&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_preview

続報はサンソフト公式Twitterにて

「CLOCK TOWER続報」や「BitSummit出展情報」は、サンソフト公式Twitter(@sunsoftgames)にてお知らせします。最新情報はTwitterでチェック!

【SUNSOFT情報】

■公式Twitter:https://twitter.com/sunsoftgames

■YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/sunsoftdemo

■公式サイト:https://www.sun-denshi.co.jp/soft/

©2023 SUNSOFT

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 WayForward Technologies.

©2023 Limited Run Games.

※その他、記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です