タレントのROLANDが12日、自身のインスタグラムを更新。人気アニメキャラのデザインが施されたブラックカードの写真を公開した。

【写真】ROLANDも思わず「可愛すぎる…」 『SPY×FAMILY』のアーニャが描かれたブラックカード

ROLANDはこの日「アメックスの新デザインつくった」とつづり、アニメ『SPY×FAMILY』のキャラクターであるアーニャ・フォージャーのデザインが券面に施された、自身のブラックカードの写真をアップ。

ピーナッツが好物であるアーニャに関連して、「か、か、可愛すぎる…これで世界中のピーナッツ全部買ってあげたい…。」と心情を思わずもらした。

また、英語で「What do you guys think of this new design?(この新しいデザインについてどう思いますか?)」とファンに問いかけもしていた。

この投稿にファンからは「オタクが垣間見える瞬間が大好きです!!!笑」「まじかわいい」「アニメ好きですね」「アーニャ、嬉しい」「かわいいくてカッコイイ」といったコメントが多く寄せられている。

引用:「ROLAND」インスタグラム(@roland_0fficial)