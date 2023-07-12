今夜「2023 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル・出演者・楽曲は？
フジテレビ恒例の音楽番組「2023 FNS歌謡祭 夏」が、本日7月12日18時30分から3時間半にわたって生放送される。ここでは、タイムテーブルと共に出演者と楽曲を紹介する。
相葉雅紀と永島優美アナウンサーが司会を務める「2023 FNS歌謡祭 夏」。スペシャルコラボレーションや名曲カバーなどバラエティーに富んだ特別企画もあり、ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（公開中）からは、日本語吹き替え版でアリエル役を務めた豊原江理佳と、セバスチャン役の木村昴が、名曲「アンダー・ザ・シー」と「パート・オブ・ユア・ワールド」を歌唱する。（清水一）
＜タイムテーブル＞
※出演者は五十音順
※構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
■18時半〜
Aimer「Resonantia」
JO1「NEWSmile」
DA PUMP×ガチャピン・ムック「サンライズ・ムーン 〜宇宙に行こう〜」
なにわ男子 青春の夏うたメドレー
NiziU「COCONUT」
FANTASTICS「PANORAMA JET」
僕が見たかった青空「青空について考える」
■19時頃〜
AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」／サザンオールスターズ
江口洋介「愛は愛で」
&TEAM「FIREWORK」
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don't Cry」／安室奈美恵
DISH// 「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」／H Jungle With t
TOMORROW X TOGETHER 「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
日向坂46 「Am I ready？」
平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」／YOASOBI
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（豊原江理佳・木村昴）「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
■20時頃〜
GENERATIONS×JO1「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」
湘南乃風×コムドット「睡蓮花」
SUPER BEAVER「儚くない」
SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
20th Century「あなたと」
Travis Japan「Candy Kiss」
なにわ男子「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」
PUFFY×ano「愛のしるし」「これが私の生きる道」
Perfume×NiziU「CLAP CLAP」「だいじょばない」
MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」「コイコガレ」
和田アキ子×新しい学校のリーダーズ「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」
■21時頃〜
Al「Life Goes On」
Aimer「残響散歌」
King & Prince「なにもの」
DISH//「沈丁花」
NewJeans「Ditto」
NEWS「チャンカパーナ」「weeeek」
Perfume「Moon」
「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」（平原綾香・井上芳雄）「Your Song」
松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」