À²Ã³²¤Î¼¡¤ÏÁª¼ê¤Î¡ÖÀÊÌ¡×µ¿ÏÇÉâ¾å¡¡½÷»Ò£×ÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½
£²£°Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò½ä¤ê¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤ÎÀÊÌ¤Ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥à¥ï¥Ú´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ï£²£²Æü¤Î£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÃÁÈ½éÀï¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
°ì»þ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â³èÌö
¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÊÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿µÁ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï£Æ£×¤Î¥Ð¡¼¥Ö¥é¡¦¥Ð¥ó¥ÀÁª¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡£¥Ð¥ó¥À¤Ï£·ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢£±£µºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃË»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¡£°ì»þ¤Ï½÷»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£³»î¹ç¤Ç£¶¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥À¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¡Ê¶ÚÆù¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ï½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥À¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¸«ÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥À¤Ï¾å³¤¾¡Íø£Æ£Ã¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë·ÀÌó¤ò¹µ¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÊÌ¤Ëµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
£×ÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ïµö²Ä
¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢±Ñ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤¬¥à¥ï¥Ú´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤È¿²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡×¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
£×ÇÕ¤Ç¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ï¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥ë¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥À¤Ï£×ÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö£Æ£É£Æ£Á¤ÏÀÊÌ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³Æ¹ñ¤Î¶¨²ñ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö£Â£Ú¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¤ÎÀÊÌµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¡ÊWÇÕ¤Ç¤â¡Ë¤ª¤½¤é¤¯Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ê¤É¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¡£¥Ð¥ó¥À¤¬½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£¡ÊÀõÌî±Ñ²ð¡Ë