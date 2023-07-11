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¡Ú»²¹Í¡ÛWhy Are People Fighting Over BMI? Conservatives Call Doctors¡Ç Group ¡ÆWoke¡Ç For Questioning Obesity Measure - Forbes
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¢¨1. AMA adopts new policy clarifying role of BMI as a measure in medicine
https://www.ama-assn.org/press-center/press-releases/ama-adopts-new-policy-clarifying-role-bmi-measure-medicine
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¢¨2. Ideal body weight estimated from the body mass index with the lowest morbidity - Int J Obes. 1991 Jan;15(1):1-5.
¢¨3. Under- and overweight impact on mortality among middle-aged Japanese men and women: a 10-y follow-up of JPHC study cohort I - Int J Obes Relat Metab Disord. 2002 Apr;26(4):529-37. doi: 10.1038/sj.ijo.0801961.
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