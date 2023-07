King & Princeが8月16日に発売する、自身5枚目となるオリジナルアルバム『ピース』の商品内容が一挙公開。7月2日に開催されたファンミーティングの様子も収録されることが発表された。

アルバム『ピース』のリード曲は「My Love Song」。「愛の再告白」をテーマにKing & Princeが老若男女すべての人に届ける王道ラブソング。更に今作では初めて、永瀬廉、高橋海人のソロ曲も収録する。

永瀬ソロ曲の「きみいろ」は、永瀬がはじめて共作で作詞にチャレンジした恋愛ソング。高橋ソロ曲「ワレワレハコイビトドウシダ」は、高橋直々のオファーにより、尊敬するクリープハイプ尾崎世界観が作詞作曲を担当し、クリープハイプがアレンジ・演奏・コーラスを担当した楽曲が収録される。

また、特典映像として、初回限定盤Aにはアルバムリード曲のMusic VideoとMusic Video ‐Dance ver.‐、その他Music Video撮影当日の様子を収めたメイキングを収録。初回限定盤Bには、アルバム全体のメイキング映像として、King & Princeがアルバムを作り上げていく様子を追いかけた「『ピース』 Behind the scenes」を収録。Dear Tiara盤には7月2日に有明アリーナにて行われたKing & Princeファンミーティング 「King & Princeとうちあわせ」から昼公演のライブパフォーマンス映像、そして夜公演で披露した「koi‐wazurai」のパフォーマンス映像や当日のメイキング映像も収録される。

また、アルバム『ピース』を引っさげた全国アリーナツアーが、8月27日開催の宮城セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに12月10日開催のAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホールまで開催されることも決定した。

King & Princeによるアルバム『ピース』は、8月16日発売。

各形態の商品情報は以下の通り。

※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記。

<King & Princeアルバム『ピース』商品情報>

■初回限定盤A

【CD+DVD】¥4,070(税込)/UPCJ-9046

【CD収録内容】

1.静寂のパレード

2.My Love Song

3.なにもの

4.That‘s Entertainment

5.分かってるつもり

6.かた結び

7.ワレワレハコイビトドウシダ(高橋海人)

8.CHASE IT DOWN

9.TLConnection

10.Recolor

11.きみいろ(永瀬廉)

12.君に届け

13.Happy ever after

【DVD収録内容】

・「My Love Song」Music Video

・「My Love Song」Music Video ‐Dance ver.‐

・「My Love Song」Music Video Shooting Behind the scenes

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P

歌詞ブックレット20P

■初回限定盤B

【CD+DVD】¥4,070(税込)/UPCJ-9047

【DVD収録内容】

・『ピース』 Behind the scenes

【仕様】

三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P

歌詞ブックレット20P

■通常盤(初回プレス)

【CD】¥3,410(税込)/UPCJ-9048

14.TOGETHER WE STAND ※通常盤のみ収録

【仕様】

3Pケース、歌詞ブックレット20P

ソロアナザージャケット2種セット封入

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9048終了後、通常盤/UPCJ-1007に切り替わります。

■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD+DVD】¥4,070(税込)/PROJ-1921

【DVD収録内容】

・Live Performance from 2023.7.2 King & Princeファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」

なにもの/Magic of Love/名もなきエキストラ/Lovin’ you/koi‐wazurai

【仕様】

56Pフォトブック型ジャケット(150mm☓150mm)

■初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」

初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年8月15日(火)昼12:00〜8月29日(火)18:00まで

■先着外付け特典・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)・通常盤(初回プレス)/特典:5周年ロゴスタンプ・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください