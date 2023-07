『BONES』リバイバルの望みはある！クリエイターが発言

2005年から2017年にかけて米FOXで放送された大人気の犯罪捜査ドラマ『BONES』。そのリバイバルの可能性についてクリエイターが前向きな発言をしたと、米Varietyが伝えている。

ハリウッドで繰り広げられている全米脚本家組合(WGA)のストライキで、先日再会を果たした『BONES』ファミリー。クリエイターのハート・ハンソンをはじめとしたスタッフに加えて、主人公テンペランス・“ボーンズ”・ブレナンを演じたエミリー・デシャネルも脚本家たちへのサポートを示すため一緒にピケを張った。

Emily Deschanel was on the picket line this morning at the #Bones reunion #WGA strike to support the writers. https://t.co/Lfmz7YUCey pic.twitter.com/J0tvOFSj1p

Big turnout at the #Bones reunion picket today. Strong finish to a strong week. We can do all things together. In it to win it #WGA. We’ve got this. #writersstrike #wgastrong pic.twitter.com/50fPD05gZ8

- Liz Benjamin (@lizbenjamin) July 8, 2023