¿Í¼êÉÔÂ¤Î³°¿©Ž¢Å¹°÷¤¬¼¤á¤ëŽ¥¼¤á¤Ê¤¤Å¹Ž£¤Îº¹
¡Ê¼Ì¿¿¡§jazzman¡¿PIXTA¡Ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾ÉË¡¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¡Ö5Îà¡×¤Ë°Ü¹Ô¸å¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¸¶Â§½Ð¼Ò¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹ÉÕ¶á¤Î°û¿©Å¹¤¬³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¨²ñ¤Î¡Ö³°¿©»º¶È»Ô¾ìÆ°¸þÄ´ºº¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö5Îà¡×°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5·î¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·î¼¡Çä¾å¤Ï½çÄ´¤Ê²óÉü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÐÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾åÁý¸ºÎ¨¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬10¡óÄ¶¥×¥é¥¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß2¡Á3³äÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿³°¿©¶È³¦¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¿ô»ú¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
µÒÂ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿Í¼êÉÔÂ
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤ò¤âÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¤Û¤Ü¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µï¼ò²°¡¢¥Ñ¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿°û¤ß²°¶ÈÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥³¥í¥ÊÁ°¤Î7³ä¼å¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤«Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥³¥í¥Ê¤Î3Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³°¿©½¬´·¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ö·òÁ´²½¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤ÎµÒ¿ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÎÅÔ¿´¤ÎÅÅ¼Ö¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¡¢5Îà°Ü¹Ô¤¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë6·î¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¸þ¤¤½¤¦¤À¡£
´¶À÷¼Ô¤Î¸º¾¯¤ÇÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë³°¿©¶È³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê»îÎý¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯µÒÂ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Å¹¤Ë¤Ï¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¯¤·Á°¡¢µÈÌî²È¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤¿¤á¿·½É¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤òµÙ¶È¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤¤¤¤ÅÔ»ÔÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢¿Í°÷³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç±Ä¶È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡ÊTDB¡Ë¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡Ê2023Ç¯4·î¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿2018Ç¯11·î¡¢12·î¤Î¾õ¶·¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¿Í¼êÉÔÂ´¶¤Ï¡¢°Ê¹ß½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ü¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¸ý¸º¾¯¤òÊä¤¦¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¸ý¤â¥³¥í¥Ê´ü´ÖÃæ¤Ë¸º¾¯¤·¡¢³¤³°¤È¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬´ËÏÂ¤·¤¿2022Ç¯¤Ë¤ä¤Ã¤È¥³¥í¥ÊÁ°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£Í×¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÆ¬¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë³°¿©
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³°¿©»º¶È¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤À¡£¤µ¤¤Û¤É¤ÎTDB¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ¤ÎÉ¯´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¿©¤ÏÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤Ç¤Ï1°Ì¡¢Àµµ¬¼Ò°÷¤Ç¤â8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
³°¿©¤Î¾ì¹ç¡¢¶È¼ï¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼Ô¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤«¤é¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë¿Íºà³ÎÊÝ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¸ÛÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³°¿©¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ø¶È°÷¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö5Îà¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤Þ¤¿Æ¯¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÉ¯Ç÷¤¬¤è¤ê¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯¼ûµë¤«¤é¤â³°¿©¤Î»þµë¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿Í·ïÈñÉéÃ´¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÄÂ¾å¤²°µÎÏ¤Ï¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í°÷³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¼ûÍ×¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³°¿©¤Ï·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î¡ÖÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¡×¤Î³°¿©»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡¼þÊÕ¤Î³°¿©Å¹¤è¤êÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤»þµë¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ôÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¡¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¤Í»ÄÌ¤ÎÍø¤¯¥·¥Õ¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¿Íºà³ÎÊÝ¤Ï¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢Æ¯¤¯Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤êË¾¤Þ¤·¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿Íºà»Ô¾ì¤Î´ËÏÂ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Ç¯¡¹¤½¤Î¶¥Áè´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤â´ë¶È¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤Ç¤¤ë¸¶»ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¿Íºà¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¡¢Â¸Â³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡¢¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¿Íºà¶µ°é¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤ë¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×
¤Þ¤¿¤Ï¡¢¿Í¼ê¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¡¢¢DXÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë»öÌ³ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½¡¢Âç¤¤ÊÀè¹ÔÅê»ñ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ý±×ÎÏ¡¢»ñËÜÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎºîÀï¼«ÂÎ¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ÇÂç¼ê¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥Á¥§¡¼¥ó³Æ¼Ò¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñËÜÎÏ¤ÇÎô¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ò·èºö¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÏ«Æ¯´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÁÊ¾Ù¤Ê¤É¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂÎÀ©¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿Íºà¶µ°é¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¦¾Ä´ÍýÆ»¾ì¡×¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤ÎÄ´Íý¥¹¥¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¡¢¡Ö²¦¾Âç³Ø¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾ì´ÉÍý¤äÅ¹ÊÞ·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤ò¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À½¾¶È°÷¤ÎÆÈÎ©¤Î½Ð¸ý¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¶µ°é¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À½¾¶È°÷¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤Î¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤òÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¤ß°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Ë¤³¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³°¿©»º¶È¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ³Ú¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤½¤ÎÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤À¤±¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£³ØÀ¸¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤«´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤È¤Ê¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨»þµë¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Æ¤â²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤ò¹â¿å½à¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
½¾¶È°÷¤òÃ±¤Ê¤ë¡ÖÏ«Æ¯ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤
º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê³°¿©¤ä¾®Çä¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«Æ¯½¸ÌóÅª»º¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÈæÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¼ý±×¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£
½¾¶È°÷¤ò¡ÖÏ«Æ¯ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¼êË¡¼«ÂÎ¤¬¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºòº£¤Î¾õ¶·¤ÎËÜ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ï«Æ¯¤ÎÂÐ²Á¤Î¤ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡£
¿Í´Ö¤¬ÃÏµå¾å¤ÎÂ¾¤ÎÆ°Êª¤ò°µÅÝ¤·¤Æ»ÙÇÛÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Íè²ÁÃÍ¤ò·×»»¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¤â¤Ä¤«¤é¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡£3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¶¡¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢5Ê¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ÇÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡¢¤È¼è°ú¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ò¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢3¡Á4ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÈ¾¤Î»Ò¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢2ÇÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¾Íè²ÁÃÍ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤Ð¡¢Âç¿Í¤ÏÄ¹¤¤´Ö²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º£¤Î»þµë¤ò¾å¤²¤ëÄó°Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾Íè²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÃæ°æ ¾´¿Í ¡§ Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë