»°±ºÎÜÎï»á¡¡²£ÎÎµ¿ÏÇ¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÈ½¤¬¤½¤í¤½¤í³«¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬£¸Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿É×¤Ç¼Â¶È²È¤Î»°±ºÀ¶»ÖÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶»ÖÈï¹ð¤ÎÂáÊá¢ªµ¯ÁÊ¸å¡¢ÎÜÎï»á¤ÏÉ×¤Î²ñ¼Ò¤È¤Î´ØÏ¢¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ç¤ÏÂÐÃÌ¤·¤¿¹â¶¶»á¤«¤é²þ¤á¤ÆÀ¶»ÖÈï¹ð¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö£²£°Ç¯´Ö·ëº§¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆºÊ¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Å»öÀè¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢É×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¸Ä¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸øÈ½¤¬¤½¤í¤½¤í³«¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤«¤é¡Ö½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½Ð»ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤¬¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï»ä¤Ï½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»öÌ³½ê¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áë¸ý¤È¤«¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ò¤³¤Á¤é¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»³ÇÁí¸¦¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÂÎÁ¤È¤«¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ÏÆü¡¹À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£È÷ÉÊ¤âÈ¾¡¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÎÜÎï»á¤Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯²ñ¼Ò¡Ö»³ÇÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÉ×¤È¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤Èµ£Á³¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡££²·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥Æ¥ìÅì¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£