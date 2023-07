7月15日に午後2時から8時間にわたって生放送されるTBSの音楽特番「音楽の日2023」の出演アーティスト71組が発表された。

「音楽のチカラで日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まり、今年で13年目を迎える夏の大型音楽特番「音楽の日」。総合司会を、13年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。今年のテーマは「GIFT ギフト」。

東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパフォーマンスの歌唱曲とアーティストも発表。パークで公演中の振り付けを楽しめる「ジャンボリミッキー!」を乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の坂道グループから12名のメンバー。2020年に公演した、ミニーマウスを中心としたショー「イッツ・ベリー・ミニー!」をBE:FIRST。映画『美女と野獣』より「美女と野獣」を石丸幹二&新妻聖子。映画『リトル・マーメイド』より「パート・オブ・ユア・ワールド」を生田絵梨花。2007年から2010年までアラビアンコーストで上演された夏季限定のショー「ボンファイアーダンス」をジャニーズWEST。映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」を大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)&上白石萌音。東京ディズニーシー(R)で公演中の「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート」より「シング・シング・シング」を東山紀之&中島健人(Sexy Zone)&Travis Japan。映画『ピノキオ』より「星に願いを」をAI。東京ディズニーリゾート(R)40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング「リビング・イン・カラー」をKing & PrinceとSixTONESが披露する。

毎年恒例の大合唱企画に、今年は Mrs. GREEN APPLE が出演。名曲「僕のこと」を、高校生や大学生らを含む200名以上と合唱する。

出演アーティスト71組は下記の通り。(石川友里恵)

AI

INI

あいみょん

ano

いきものがかり

生田絵梨花

石川さゆり

石丸幹二

AKB48

江口洋介

Aimer

&TEAM

ENHYPEN

織田哲郎

KAT-TUN

上白石萌音

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

倉木麻衣

クリス・ハート

Kep1er

郷ひろみ

PSYCHIC FEVER

櫻坂46

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

GENERATIONS

s**t kingz

島津亜矢

ジャニーズWEST

湘南乃風

SUPER BEAVER

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

ソニン

Tani Yuuki

DA PUMP

DXTEEN

DISH//

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

中川晃教

中西保志

長渕剛

なにわ男子

新妻聖子

NiziU

NewJeans

NEWS

乃木坂46

BE:FIRST

東山紀之

日向坂46

ブルーベリーソーダ

Hey! Say! JUMP

MAZZEL

マカロニえんぴつ

MISIA

Mrs. GREEN APPLE

宮野真守

優里

唯月ふうか

Little Glee Monster

Little Black Dress

LE SSERAFIM

Rockon Social Club