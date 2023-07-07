「音楽の日2023」出演アーティスト71組発表！
7月15日に午後2時から8時間にわたって生放送されるTBSの音楽特番「音楽の日2023」の出演アーティスト71組が発表された。
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まり、今年で13年目を迎える夏の大型音楽特番「音楽の日」。総合司会を、13年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。今年のテーマは「GIFT ギフト」。
東京ディズニーリゾート（R）スペシャルパフォーマンスの歌唱曲とアーティストも発表。パークで公演中の振り付けを楽しめる「ジャンボリミッキー！」を乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の坂道グループから12名のメンバー。2020年に公演した、ミニーマウスを中心としたショー「イッツ・ベリー・ミニー！」をBE:FIRST。映画『美女と野獣』より「美女と野獣」を石丸幹二＆新妻聖子。映画『リトル・マーメイド』より「パート・オブ・ユア・ワールド」を生田絵梨花。2007年から2010年までアラビアンコーストで上演された夏季限定のショー「ボンファイアーダンス」をジャニーズWEST。映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」を大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音。東京ディズニーシー（R）で公演中の「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート」より「シング・シング・シング」を東山紀之＆中島健人（Sexy Zone）＆Travis Japan。映画『ピノキオ』より「星に願いを」をAI。東京ディズニーリゾート（R）40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング「リビング・イン・カラー」をKing & PrinceとSixTONESが披露する。
毎年恒例の大合唱企画に、今年は Mrs. GREEN APPLE が出演。名曲「僕のこと」を、高校生や大学生らを含む200名以上と合唱する。
出演アーティスト71組は下記の通り。（石川友里恵）
AI
INI
あいみょん
ano
いきものがかり
生田絵梨花
石川さゆり
石丸幹二
AKB48
江口洋介
Aimer
&TEAM
ENHYPEN
織田哲郎
KAT-TUN
上白石萌音
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
倉木麻衣
クリス・ハート
Kep1er
郷ひろみ
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
島津亜矢
ジャニーズWEST
湘南乃風
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
ソニン
Tani Yuuki
DA PUMP
DXTEEN
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
中川晃教
中西保志
長渕剛
なにわ男子
新妻聖子
NiziU
NewJeans
NEWS
乃木坂46
BE:FIRST
東山紀之
日向坂46
ブルーベリーソーダ
Hey! Say! JUMP
MAZZEL
マカロニえんぴつ
MISIA
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
優里
唯月ふうか
Little Glee Monster
Little Black Dress
LE SSERAFIM
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