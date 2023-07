ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」

その生誕45周年を記念した大型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」を、2023年7月22日(土)から横浜・ASOBUILD(アソビル)にて期間限定で開催!

コンセプトカフェやデジタルアトラクションが展開されるほか、「たべっ子どうぶつ」のキャラクターグリーティングやグッズ販売も行われます☆

横浜・ASOBUILD(アソビル)「たべっ子どうぶつLAND」

開催期間:2023年7月22日(土)〜9月18日(月・祝)

営業時間:11:00〜20:00 ※90分1枠入れ替え制(18:30最終受付)

入場予約:ローソンチケットにて2023年7月11日(火)12:00より受付開始

チケット料金:

【通常価格】大人(大学生以上)800円(税込)、中高生 500円(税込)、小学生以下 無料

【カチューシャ付きチケット】

・おみみカチューシャ&チケット:2,800円(税込)

・ぬいぐるみ付きカチューシャ&チケット:3,000円(税込)

場所:ASOBUILD(アソビル)/神奈川県横浜市西区高島2-14-92F

※横浜駅みなみ東口通路直通、横浜駅東口より徒歩2分

※アソビルには駐車場・駐輪場は用意されていないので公共交通機関の利用が推奨されています

「たべっ子どうぶつLAND」は、コンセプトカフェからデジタルアトラクションまで「たべっ子どうぶつ」を楽しみ尽くせるスペシャルな空間として、2023年3月から5月まで「東京ドームシティ Gallery Aamo」にて初めて開催され、総計8万人を動員しました。

2023年7月22日(土)よりオープンする「たべっ子どうぶつLAND」では内装をリニューアル!

新アトラクションとして、56種のどうぶつが次々とモニターに登場する「デジタルグリーティング」や、360°プロジェクションマッピング「キラキラたべっ子どうぶつシャイニータイム」「たべっ子どうぶつLAND」限定のフォトフレームで写真撮影が楽しめる「たべっ子フォトファクトリー」などが登場します。

また、大人気コンセプトカフェにも新メニューが多数登場。

「たべっ子どうぶつ」のビスケット同様に“おいしく、楽しく、食べて学べる”「どうぶつ英語カレー こだわりのスパイス味」や、「たべっ子どうぶつ」のどうぶつになりきれるフォトプロップスが付いた「なりきりどうぶつフロートドリンク(全9種)」など、ここでしか味わえないオリジナルフード&ドリンクが提供されます。

さらに「たべっ子どうぶつ」生誕45周年特別企画としてファンの注目が多く集まった、「たべっ子どうぶつ」ブランド過去最多となる56種のどうぶつグッズには、新たに5アイテムをラインアップ。

「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんに会える大好評の「キャラクターグリーティング」は、今回も毎日開催され、日替わりで異なるどうぶつさんとの触れ合いを楽しめます。

また、今回のイベントから「キャラクターグリーティング」に登場するどうぶつさんと同じどうぶつのカチューシャを身に着けて『たべっ子どうぶつLAND』をより楽しめる、お得な「カチューシャ付きチケット」も販売されます☆

カチューシャ付きチケット

「キャラクターグリーティング」に登場するどうぶつさんがカチューシャになって新登場!

カチューシャ付きチケットは、通常のチケットに、入場予約日の「キャラクターグリーティング」に登場するどうぶつさんと同じどうぶつのカチューシャが付いたお得なチケットです。

カチューシャには2種類あり、どうぶつの耳をモチーフにした「おみみカチューシャ」と、どうぶつのぬいぐるみが付いた「ぬいぐるみ付きカチューシャ」をそれぞれのどうぶつで展開。

「キャラクターグリーティング」で登場するどうぶつさんと同じどうぶつのカチューシャを身に着けて、『たべっ子どうぶつLAND』での夏の思い出づくりを満喫できます☆

※わに・ひよこのみ「ぬいぐるみ付きカチューシャ」のみの展開です

※カチューシャ付きチケット1枚に対し、カチューシャ1点の配布です

※カチューシャは入場予約日当日『たべっ子どうぶつLAND』の入口受付にて渡されます

※カチューシャのどうぶつの種類は「キャラクターグリーティング」の日替わりスケジュールに準じています

(例)らいおんくんが登場する日のカチューシャ付きチケット:らいおんの「おみみカチューシャ」もしくは、らいおんの「ぬいぐるみ付きカチューシャ」から選択可能

おみみカチューシャ&チケット

価格:2,800円(税込)

種類:さる・うさぎ・らいおん・ねこ・かば・ぞう・きりん

お耳をモチーフにしたどうぶつさんのカチューシャと入場チケットのセット。

さる・うさぎ・らいおん・ねこ・かば・ぞう・きりんの7種類のどうぶつさんのお耳カチューシャがラインナップされます。

どうぶつさんのグリーティングにカチューシャを着けて訪れるのも楽しそう☆

ぬいぐるみ付きカチューシャ&チケット

価格:3,000円(税込)

種類:かば・ひよこ・ぞう・わに・きりん・さる・うさぎ・らいおん・ねこ

かわいいどうぶつさんのぬいぐるみが付いた「ぬいぐるみ付きカチューシャ」

通常のチケットと、入場日に登場するどうぶつさんのカチューシャがセットになっています。

「ぬいぐるみ付きカチューシャ」では、さる・うさぎ・らいおん・ねこ・かば・ぞう・きりんの7種に加えて、ひよこ・わにの2種類を加えた9種類が展開されます☆

キャラクターグリーティング

『たべっ子どうぶつLAND』の開催期間中、毎日異なるどうぶつさんが登場する「キャラクターグリーティング」を開催。

登場するどうぶつさんは、らいおんくん・ぞうさん・うさぎさん・かばさん・きりんさん・ねこさん・さるさん・わにさん ・ひよこさんのいずれかです。

カレンダーをチェックして、お気に入りのどうぶつさんとのグリーティングを楽しめます☆

※スケジュールが急遽変更となる場合があります

※混雑状況によって全ての方が写真撮影を楽しめない場合があります

デジタルグリーティング

56種のどうぶつたちがモニターに次々と登場し写真撮影が楽しめます。

推しのどうぶつとのシャッターチャンスをお見逃しなく!

※混雑状況によって全ての方が写真撮影を楽しめない場合があります

360° プロジェクションマッピング「キラキラたべっ子どうぶつシャイニータイム」

新たなアトラクションとして、360° プロジェクションマッピング「キラキラたべっ子どうぶつシャイニータイム」が登場。

360°に広がったプロジェクションマッピングに、ネオン調や星座風に描かれたキラキラ輝く「たべっ子どうぶつ」のどうぶつたちが現れ、「たべっ子どうぶつ」の世界に没入する新たな体験を楽しめます。

たべっ子フォトファクトリー

価格:1回700円(税込)

『たべっ子どうぶつLAND』限定のフォトフレームで写真撮影ができる「たべっ子フォトファクトリー」

お菓子のパッケージのようなフレームや、どうぶつさんたちが大集合したかわいらしいフレームなど、写真撮影がより楽しくなります。

※撮影後は写真と写真データが保存できるダウンロードチケットの2枚がプレゼントされます

オリジナルグッズ

「たべっ子どうぶつ」生誕45周年特別企画として登場した「たべっ子どうぶつ」ブランド過去最多56種のどうぶつグッズに新たなラインアップが加わります。

グッズショップまたはカプセルトイコーナーでは、56種ランダムで出る「ヘアゴム」と「巾着」が登場。

さらにグッズショップでは、56種から好きなどうぶつさんを選べる「カラビナ」「前髪クリップ」をラインナップ。

56種類のどうぶつさんが描かれたマグカップは、イベントの思い出にはもちろん、ギフトにもおすすめです。

来場者特典ノベルティ

『たべっ子どうぶつLAND』に来場された方の特典として、かわいいノベルティグッズをプレゼント。

イベント入場、グッズ購入、カフェ利用の3つの特典が用意されています。

「たべっ子どうぶつ」ファン必見のノベルティです☆

入場特典『たべっ子どうぶつLAND』オリジナルポケットティッシュ

実写のどうぶつさんたちがプリントされたポケットティッシュ。

期間中、入場特典としてもらえます。

グッズ購入特典「たべっ子どうぶつ」ソロうちわ(全9種ランダム)

グッズ購入特典でもらえるのは、「たべっ子どうぶつ」のソロうちわ。

グッズ1,500円(税込)購入ごとに、「たべっ子どうぶつ」のうちわがもらえます。

全9種のデザインからいずれか1つがもらえるランダム仕様です。

カフェ特典『たべっ子どうぶつLAND』オリジナルうちわ(集合1種)

コンセプトカフェを利用でもらえる特典も登場。

フード&ドリンク1,500円(税込)購入ごとに、「たべっ子どうぶつ」のどうぶつたちが集まったデザインのうちわをプレゼント!

「カチューシャ付きチケット」や新アトラクション、コンセプトカフェなど、ますますパワーアップした内容のコラボイベント。

2023年7月22日(土)から横浜・ASOBUILD(アソビル)にて開催される「たべっ子どうぶつLAND」の紹介でした☆

© ギンビス

※画像は全てイメージです

