アマゾンプライム『私たちの青い夏』シーズン2、三角関係の行方は？さらなる波乱の予感？分かっていること全て

幼馴染のティーン同士の恋愛、失恋、三角関係を描き大ヒットした『私たちの青い夏』待望のシーズン2は、7月14日(金)よりAmazon Prime Video(以下、アマゾンプライム)にて独占配信スタート! シーズン1の配信から約1年、続編を楽しみに待っていた人も多いのでは? 今回は、シーズン2について分かっていることをまとめて紹介。



ヤングアダルト文学作家のジェニー・ハンによるベストセラー小説「The Summer」シリーズと呼ばれる三部作が原作。本作は、少女の夏休みと成長を描き、ニューヨーク・タイムズのベストセラーとなった。

シーズン1は、2009年に発表された一作目「The Summer I Turned Pretty(原題)」がベースとなっている。2022年夏に配信されるやいなや、恋と自分探しに奔走する主人公ベリーと、彼女と三角関係に陥る幼馴染のイケメン兄弟に夢中になる青春・恋愛ドラマファンが続出!

シーズン2は、カズンズ・ビーチでさらに波乱に満ちた夏になる予感…? その中心にある三角関係や、プロットの詳細、復帰キャストなど、これまでに分かっていることをすべて紹介しよう。





夏休みを舞台に、リゾート地、海、ビーチハウスなどが登場する『私たちの青い夏』は、夏以外の季節に見ることは考えられないシリーズ。2022年6月にリリースされたシーズン1から約1年。シーズン2の最初の3エピソードは、7月14日(金)配信開始。全話一気に配信したシーズン1とは異なり、毎週1話ずつ新しいエピソードが配信される。

2022年6月にシーズン1がリリースされる前に、すでにシーズン2の更新が決定していた。2022年7月25日、公式ツイッターは、原作者のジェニー・ハンと主人公ベリーを演じるローラ・タンが撮影現場にいる写真を公開し、シーズン2の撮影が始まったことをファンに知らせた。撮影は2022年11月初旬に終了。

and we're rolling on season 2 pic.twitter.com/8c0YZZNE5N

- The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) July 25, 2022