À¾Ìî¼·À¥¤Îà¤ªÁê¼êá¤¬»³ÅÄÍµµ®¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Öº´Æ£·ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê£²£¹¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¡Ê£³£²¡Ë¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£²£±Ç¯£··îÊüÁ÷¤Î£Î£È£Ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ì£É£Æ£Å¡ª¡×¤ä¡¢Æ±Ç¯£··î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡×¤Ç¶¦±é¡£µÞÂ®¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ê¥â¥ó¥Ï¥ó¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¡¼¡Ê¶¨ÎÏ¥×¥ì¡¼¡Ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞÀÜ¶á¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢º£¤ÏàÈ¾Æ±À³á¾õÂÖ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ø¿¿·õ¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§´êË¾¤Î¤¢¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¤ÈÇ¯Æâ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡À¾Ìî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ï¥óÁªÈ´¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³ÅÄ¤â¶Ú¶âÆþ¤ê¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥«¥¬¥ß¡×¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀ¾Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Ç®°¦¤Î¤ªÁê¼ê¤¬·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Îà¥â¥ÆÃËáº´Æ£·ò¡Ê£³£´¡Ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ææ²ò¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº´Æ£·ò¡õÀéÄ»¥Î¥Ö¤è¡ª¤³¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤í¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Çº´Æ£¤ÈÀ¾Ìî¤¬¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢º´Æ£¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤µ¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Ç®°¦µ¿ÏÇ¤È¤·¤Æµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤¬À¾Ìî¤µ¤ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿ºÝ¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤Ê¤¡¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¤ä¤¿¤éµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÇÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¾Ìî¤µ¤ó¤âº¤ÏÇµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Øº´Æ£·ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉâ¤¤¤¿¥¦¥ï¥µ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤â¹¬¤¤¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥³¥Å¥á¡½¡½¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯»£±Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»³ÅÄ¤ÏÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì¸«¡¢·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢À¾Ìî¤â¤É¤ó¤É¤ó°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤È¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡º´Æ£¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤«Âç±ê¾åÃæ¤Î½÷Í¥¹ËöÎÃ»Ò¤ÈÄ»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤È¤Î²áµî¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¼¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤·À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÁê¼ê¤¬º´Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º´Æ£¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ðà¤â¤é¤¤»ö¸Îá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡£