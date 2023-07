トヨタ次期型「ランドクルーザープラド」まもなく登場へ!? ゴツボディの「新型車」見えた!? “伝説”のティザー画像 米で公開

次期型「ランドクルーザープラド」まもなく登場か?

2023年7月6日、トヨタの米国法人は、次期型「ランドクルーザープラド」と思われるティザー画像を公開しました。

トヨタ次期型「ランドクルーザープラド」か? トヨタの米国法人が公開したティザー画像

トヨタ「ランドクルーザー」は、今から70年以上前の1951年、当時の警察予備隊(現:自衛隊)向けに計画された四輪駆動車を起源に持つ本格SUVですが、プラドはそんなランドクルーザーシリーズの派生モデルです。

【画像】トヨタ次期型「ランドクルーザープラド」の姿見えた? 公開された画像を見る(34枚)

1990年に、当時ショートホイールベースの3ドア車のみの設定だったランドクルーザー(70系)のワゴン・バンに、ロングホイールベースの5ドア車が追加され、これを機にランドクルーザーのワゴンモデルには「プラド」のサブネームが付き、初代ランドクルーザープラドが誕生しました。

現行モデルは2009年に登場した4代目で、2017年にマイナーチェンジを受けてデザインを一新したほか、先進運転支援システム「トヨタ セーフティ センス」を装備し現在の姿となっています。

そんな4代目モデルも登場から14年目を迎えたため、モデルチェンジを求める声も多く、2023年にもフルモデルチェンジが行われるのではないかとSNSやメディアなどで話題です。

そんななか、2023年6月13日にトヨタの欧州法人は、公式サイト上で歴代「ランドクルーザー」のエンブレムが次々と再生されるGIF画像を公開。さらに、「次の冒険の準備はできていますか?」というメッセージも合わせて掲載しました。

欧州では「ランドクルーザープラド」がランドクルーザーの名前で販売されているため、次期型ランドクルーザープラドが、間もなく登場するのではないかと話題になりました。

そして今回、トヨタの米国法人が、「Legend Reborn(伝説の復活):All-New Toyota Rugged SUV is on the Horizon(全く新しいトヨタの頑丈なSUVが地平線の上にある)」というメッセージと共に、その新型車と思われるティザー画像を公開しました。

ティザー画像では、古いランドクルーザーらしき四輪駆動車のシルエットと向かい合うように、角張ったデザインの新型車を思わせるクルマが、同様にシルエットで映し出されています。

北米では、ランドクルーザーは先代モデルとなる200系まで販売が行われていましたが、現在では販売されていません。

ランドクルーザー300系の再上陸…とも考えられなくはありませんが、シルエットが大きく異なる上、どちらかといえば2023年6月9日に世界初公開されたレクサス新型「GX」にも似た形状にも映ります。

GXの先代モデルは現行型ランドクルーザープラドの兄弟車であったことから考えても、今回公開されたティザー画像は、次期型ランドクルーザープラドと見るほうが自然でしょう。

トヨタからはそれ以上の具体的な案内はなく、詳細は不明ですが、まもなく次期型ランドクルーザープラドが登場するのかもしれません。