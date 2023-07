『CSI』『ミディアム』パトリシア・アークエット主演ドラマが1シーズンで打ち切り

ミステリードラマ『ミディアム 霊能者アリソン・デュボア』に7シーズンにわたって主演したパトリシア・アークエットの新作ドラマ、『ハイ・デザート』が1シーズンで打ち切られた。英Digital Spyほか複数のメディアが報じている。

『ハイ・デザート』はApple TV+で今年5月に配信開始。カリフォルニア州にある砂漠の町ユッカバレーで母親と暮らすペギー・ニューマン。波乱万丈の人生を歩んできてドラッグ中毒の彼女は最愛の母親を亡くした後、人生をやり直すべく私立探偵になろうと決意する…というストーリーだ。

パトリシアが型破りな主人公ペギーを演じるほか、ブラッド・ギャレット(『Hey!レイモンド』)、ウェルチェ・オピア(『I MAY DESTROY YOU/アイ・メイ・デストロイ・ユー』)、バーナデット・ピータース(『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル』)、ルパート・フレンド(『HOMELAND』)、マット・ディロン(『メリーに首ったけ』)らが出演。

『エスケープ・アット・ダンネモラ〜脱獄〜』でパトリシアと組んだベン・スティラーが製作総指揮に名を連ね、シーズン1全8話は『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズのジェイ・ローチ監督が担当していた。

主演のパトリシアが7月1日にInstagramで同作の終了を発表。投稿した動画の中で厳しい表情のパトリシアは、「いろんな人から『ハイ・デザート』のシーズン2があるのかと聞かれていたけど、戻ってこないことが分かったところよ。私たち全員にとって残念な知らせね。楽しい作品でペギーのことが大好きだった。見てくれたみんな、ありがとう。すべての勝負で勝てるわけではないけれど、残念だし…辛いわね」と述べている。

その後、スティラーもツイート。作品が打ち切られたことにガッカリしていると言いつつも、「パトリシア・アークエットは素晴らしかった。彼女は賞に値するパフォーマンスを見せた」と主演女優を称賛。そしてApple TVがこの作品にGOサインを出してくれたことに感謝し、「彼らはほかのプラットフォームと違ってどの作品も配信から外したりしないそうだから、『ハイ・デザート』のシーズン1は永久に楽しんでもらえるよ。もし続きが見たくなったら彼らに伝えてあげて」と続けている。

Yes. We are all disappointed. Our entire #HighDesert cast was amazing and to all our fans, thank you for embracing this show.

I LOVE Patricia Arquette, who gave an awards worthy performance.

While we wish @AppleTV had stuck with it, we’re grateful they made it and it is on… https://t.co/hLuMFwze0u

- Ben Stiller (@BenStiller) July 1, 2023