看護師として働く女性が22年前に出産を介助した母子と奇跡的な再会を果たした。偶然にも自分の息子とその時誕生した女児がのちに出会い、今年5月に結婚式を挙げたという。2人は「私たちは結婚する運命だった」と話している。米ニュースメディア『FOX 13』『New York Post』などが伝えた。

米ユタ州で暮らすステイシー・ポールさん(Stacy Poll)は2001年6月5日、レイクビュー病院(Lakeview Hospital)で娘のケルシーさん(Kelsey)を出産した。

「臍帯卵膜付着(通常は胎盤の中央近くに付着する臍帯が卵膜に付着する異常)」を抱えていたステイシーさんは、担当看護師に励まされ助けられながら出産を迎えたそうで、当時の様子をこのように振り返った。

「第3子の妊娠が判明した時、私はフルタイムで働いていました。それに9か月前に2人目を出産したばかりだったのです。3人目の赤ちゃんを産む心の準備ができておらずとても不安な中、担当の看護師は『あなたならできるわ』と言ってずっと私の手を握っていてくれました。3児の母でもある彼女は一晩中そばにいてくれて、彼女の1歳になる息子の話をしてくれて、本当に心が通じ合うようでした。そして娘が生まれると一番最初に『ようこそ、この世界へ』と言い、娘を私のお腹の上にのせて10本ずつある手足の指を見せてくれたのです。」

それから約22年の月日が流れ、ステイシーさんは当時の担当看護師メアリー・アン・ウェストさん(Mary Ann West、以下メアリー)と奇跡的な再会を果たすこととなった。

今年2月に婚約した娘ケルシーさんの結婚相手タイラー・ウェストさん(Tyler West)の母親がなんとメアリーさんであることが判明したのだ。

ステイシーさんは担当看護師だったメアリーさんとの再会した経緯をこのように明かしている。

「結婚式に向けて両家の顔合わせを行った際、メアリーさんが2001年の夏からレイクビュー病院に勤務していたと聞きました。その時、もしかするとケルシーの出産でお世話になった看護師は彼女かもしれないと思いました。でも何となく見覚えはあっても、本当に彼女なのかどうか確信が持てなかったのです。その後、私たちは結婚式のビデオを作成するため昔のアルバムを見ていました。するとケルシーの足型を取ろうとしている看護師の写真を見つけたのです。思わず私はタイラーに『この女性はあなたのお母さん?』と聞きました。そして出生証明書を見た彼は『これは間違いなく母の字だ』と言ったのです。」

一方のメアリーさんは「ケルシーが生まれた時のことはよく覚えています。あのような出産に立ち会ったのは初めてでしたから。まさかその時の赤ちゃんに再び会えるとは想像もしませんでしたし、22年経って息子と結婚することになるとは…。2人は結ばれるべくして結ばれたのだと思います」と述べた。ステイシーさんの出産時にメアリーさんが話した息子こそ、テイラーさんのことだったのだ。

そして5月25日、ケルシーさんとタイラーさんの結婚式が執り行われた。

ケルシーさんは自身の結婚について「私の勤務先の銀行で偶然出会った私たちは、すぐに意気投合して恋に落ちました。のちに私が生まれた時のストーリーを知り、タイラーは人生を一緒に歩む相手に違いないと確信しましたし、メアリーさんや彼の家族をより身近に感じるようになりました。私たちは結婚する運命だったのです」と語っている。

