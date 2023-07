『LAW & ORDER』クリストファー・メローニ、CMでセクシー？な裸体を披露

米NBCの人気犯罪捜査ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』にシーズン12までレギュラー出演し、現在はスピンオフ『LAW & ORDER:組織犯罪特捜班』で主演を務めているエリオット・ステイブラー役のクリストファー・メローニ。かねてよりセックスシンボルと見なされている彼が、62歳になった今も全裸でコマーシャルに出演して話題になっている。米Deadlineが報じた。

クリストファーはInstagramに投稿した新しい広告で、靴下しか身に着けていない姿でベッドでくつろいだ後、キッチンに立って卵をかき混ぜながら何足ものトミー・コッパーの靴下を披露している。一部モザイクが入った状態で、ノリノリでほぼ全裸をさらしているクリストファーは、「この靴下は絶対に脱がないよ。裸でいるよりいいんだ」と語っている。

クリストファーが広告宣伝のためにシャツやブリーフも脱ぎヌードになるのはこれが初めてではない。昨年、彼はオンラインフィットネス企業のPelotonのCMで、靴下とスニーカーしか身に着けていない状態でワークアウトをこなすという衝撃的な姿を披露した。大事な部分にはもちろんモザイクが入っているこのCMの中で、クリストファーは「どうやら、私の筋トレの仕方を変だと思っている人がいるようだが、正直言って理解できない。Pelotonのアプリを使うことは変じゃない」と発言。俳優のライアン・レイノルズ(『デッドプール』)にとってもこの映像は衝撃的だったようで、Instagramのストーリーで「これは広告じゃない。犯罪シーンだ」と冗談まじりに話していたほどだった。(海外ドラマNAVI)

