飛行隊の操縦中に、鳥がコックピットの窓ガラスを突き破り、パイロットが鳥の血まみれになるというアクシデントが起きた。しかしパイロットは冷静に操縦を続け、自撮りをするほどの余裕まであったという。その後、パイロットはプレッシャーの中で冷静さを保つことの重要性を示すため、恐怖の瞬間の映像を投稿した。英ニュースメディア『The Mirror』などが報じた。

パイロットのアリエル・ヴァリエンテさん(Ariel Valiente)は、南米エクアドルのロスリオス州の都市ビンセスの上空を飛行中だった。

飛行機に衝突した鳥は、猛禽類の中で最大の鳥である「アンデスコンドル」だったと思われる。この巨大な鳥は、ほぼ即死だったようだ。

ヴァリエンテさんが投稿したぞっとするような動画を見てみると、鳥が衝突したフロントガラスにはヒビが入っていることが分かる。機内では強風が吹いており、鳥の下半身がぶら下がっている様子が動画に収められた。ヴァリエンテさんの腕や顔などには鳥の血が飛び散っており、血痕はコックピットの背面までに及んでいることから、鳥が衝突した際の衝撃の強さがうかがえる。

しかし、その衝撃と恐怖にもかかわらず、熟練したパイロットであり飛行教官であるヴァリエンテさんは、冷静さを保ち、無事に着陸することができた。

今回のニュースには、人々から「かわいそうな鳥。鳥の事故は、飛行中の心配事の1つです」といった鳥の死を嘆くコメントや、「パイロットはとてもラッキーです。私は同様の事故によって、失明したパイロットがいることを知っている」といったコメントがあがっている。

また飛行教官を自称するTwitterユーザーは、「ストレスの多い状況下に置かれると、パイロットは訓練当初に学んだ行動をとるものです。なので初期訓練はとても重要です」と説明した。

ところで、アンデスコンドルの翼長は3メートルを超えることもあり、成鳥の体重は15キロにもなる。

鳥が飛行中に飛行機に衝突することは、まれではあるが知られている。幸いにも、ヴァリエンテさんにケガはなかったという。

画像は『AHABER 2023年6月15日付「Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı.」』『Breaking Aviation News & Videos 2023年6月15日付Twitter「Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 H.R.)