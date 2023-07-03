¡Ú¿·¶¶¤ÇÇúÈ¯¡Û¡Ö¥é¥¤¥¿¡¼ÅÀ¤±¤¿¤é¥É¥«¡¼¥ó¤È¡×¤¿¤Ð¤³¤Ç¡È°ú²Ð¡É¤«¡¡¡ÈÌ¿¤«¤é¤¬¤é¡ÉÆ¨¤²¤¿¿Í¤â¡Ä¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¡¡3¿Í½Å½ý¡¡
Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Î¥Ó¥ë¤ÇÇúÈ¯²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¦¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇúÈ¯¤Ï¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ëÃæ¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Î¾ðÊó¤â¿·¤¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆ¨¤²¤Æ¡ª¡×¿·¶¶¤ÇÇúÈ¯²ÐºÒ¤¬È¯À¸
Æ»Ï©¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÇËÊÒ¤ä½ñÎà¡£·ÙÊó²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£
7·î3Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢¹Á¶è¿·¶¶¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡ÖÇúÈ¯²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¥¿§¤Î±ì¤¬2³¬¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JR¿·¶¶±Ø¶á¤¯¤Î8³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÇúÈ¯²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤¬ÇúÈ¯²ÐºÒÄ¾¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¤Î2³¬ÉôÊ¬¤«¤é¤Ï±ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¡¢Ê®¤¾å¤¬¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Æ¡¼¡¢Áá¤¯¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¿¤«¤é¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡×¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À
¸½¾ì¤Ï¡¢JR¿·¶¶±Ø¤«¤éÌó350mÎ¥¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¡£
ÇúÈ¯²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¥Ó¥ë¤Î1³¬¤«¤éÈòÆñ¤·¤¿¿Í¡§
¥É¥«¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÇúÈ¯²»¤¬¤·¤Æ¡¢½Ä¤«²£¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É1³¬¤ÎÅ¹¤Ç»Å¹þ¤ßÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥¬¥¹Ï³¤ì¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÇúÈ¯¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È
¥Ó¥ë¤Î1³¬¤«¤éÈòÆñ¤·¤¿¿Í¡§
·ë¹½¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡¢¸þ¤«¤¤¤ÎÅ¹¤Î¿Í¤¬Æ¨¤²¤í¤Ã¤Æ¹ç¿Þ¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¾å¤ò¸«¤¿¤é¡¢±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿
¶á¤¯¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹½¾¶È°÷¡§
²»¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥É¡¼¥ó¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥é¥¹¤â·ë¹½ÍÉ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Î¾å¤ÎÊý¤â
¡ÊQ.¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÈòÆñ¤·¤¿¡©¡Ë
ÈòÆñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬²¼¤ê¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¡£³§¤µ¤ó¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë¤â¤¹¤°¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤¤«¤é¤Í
¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¡§
²»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²Ð»ö¤ÎÇ®¤¬·ë¹½¡¢»£±Æ¤·¤¿¾ì½ê¤Þ¤ÇÇ®¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¡£Ç®¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±óÌÜ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²Ð¤Î²¹ÅÙº¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¡£Ç³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤
¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¡§
ÃÏ¿Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¶Á¤¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Äã¤á¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£Âç¤¤¤ÃÏ¿Ì¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤È¾ÃËÉ¼Ö¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¡Ö¤¿¤À¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿
¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ê¤É¾ÃËÉ¼Ö31Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë4»þ27Ê¬¤ËÄÃ°µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¶°ø¤Ï¤¿¤Ð¤³¡©¡¡ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹ÇËÊÒ¤¬¡Ä
µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶¶¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤éµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸á¸å6»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï©¾å¤Ë¤ÏÇúÈ¯¤Ë¤è¤ê»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿Êª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤Ç½Ð²ÙÄ¾Á°¤Ë³«Å¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀÅ¹Ä¹¤¬¡¢¡Ö¥¬¥¹¤Þ¤¿¤Ï²¼¿å¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Æâ¤ÎµÊ±ì¼¼¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤É¤«¡¼¤ó¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤ÏÁ´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢50Âå¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê53¡Ë¤È70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢¤¦¤Á3¿Í¤¬½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê53¡Ë¤Î1¿Í¤Ï¡¢ÇúÈ¯¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¬¥é¥¹ÇËÊÒ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¤Ï¸½¾ì¤ÎÅ¹Æâ20Ö¤ò¾Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼Â¶·¸¡Ê¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥¹¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢½Ð²Ð¤Ë»ê¤Ã¤¿¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£